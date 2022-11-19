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大陸 大陸焦點 特派現場

擬邀陸專家參加「團團」紀念活動　陸委會：北市府可提出專案申請

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京-台北報導

大貓熊「團團」今（19）日在深度麻醉中沉睡，於下午1時48分心跳停止。消息傳回大陸，稍早大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，大家對此感到痛心和惋惜，也希望兩岸有關方面繼續做好大貓熊保護的交流。陸委會也指出，如果台北市政府及園方擬邀請陸方專家來台參加相關紀念活動，可以提出專案申請，陸委會將提供必要協助。

陸委會表示，大貓熊「團團」是兩岸互贈保育類及珍稀動物的交流成果，「團團」在臺北市立動物園10多年，帶給許多台灣大小朋友歡樂及美好回憶，也讓大家對大貓熊有更多的了解，有助兩岸交流。對於「團團」因癲癇持續間歇性發作而不幸離世，陸委會感到不捨。

陸委會將持續與台北市立動物園保持聯繫，如果台北市政府及園方擬邀請陸方專家來台參加相關紀念活動，可以提出專案申請，本會將會同相關主管機關，提供必要協助。

▲▼團團「突發4次癲癇」！短時間發作多次　後肢仍無力。（圖／台北市立動物園提供）

▲「團團」病逝，大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早指出，我們感到痛心惋惜。（圖／台北市立動物園提供）

對「團團」病逝消息，稍早大陸國台辦發言人朱鳳蓮也回應，大陸的大貓熊保護研究中心（陸稱熊貓）今天收到台北動物園的通報，大貓熊「團團」於下午1時48分停止心跳。我們對「團團」病逝感到痛心和惋惜。大貓熊「團團」患病後，兩岸同胞都很關切。

朱鳳蓮說，大貓熊保護研究中心成立專家組與台北市動物園持續保持線上溝通，並應邀派2名專家赴台協助開展診療護理工作。我們感謝兩岸專業團隊、台北市動物園以及有關各方為救治「團團」盡到的努力，希望兩岸有關方面繼續做好大貓熊保護的交流合作。

她表示，14年前大貓熊「團團」「圓圓」赴台安家，是兩岸關係和平發展的重要象徵。多年來，他們給台灣同胞帶去了無數歡樂和美好記憶。今天，許多兩岸民眾以不同方式表達對「團團」的悼念和追憶。大貓熊作為「國寶」值得兩岸同胞珍惜。兩岸民心相通、良性互動，應該共同珍惜維護。

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