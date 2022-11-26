公園深夜變身「流鶯一條街」！東京新奇景　40賣淫妹站壁等恩客

▲歌舞伎町以夜生活興盛聞名。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本東京的歌舞伎町以夜生活繁華聞名，除了特有的牛郎店文化外，還有被稱為流鶯公園的「大久保公園」。日媒則爆料，疫情之後在公園「站壁」的日本籍年輕女性越來越多，成為一個奇怪景象，恐將產生新的社會問題。據悉，每到夜晚，100公尺寬、200公尺長的空間內就擠滿了近60、70名流鶯與嫖客，而成交價最低1次則是10000日幣（約新台幣2225元）。

根據《每日新潮》報導，歌舞伎町周遭自以前就有站壁文化，但是多為外國籍女子，通常年輕的日本女子若想要下海，大多還是會選擇較有保障的風俗店，因為店內至少會有男性工作人員與保全負責維護安全，因此可以更安心地工作。然而如今卻有越來越多的年輕日本女性開始站壁，引發關注。事實上，流鶯雖然危險性更高，但是不用被抽傭。

歌舞伎町的大久保公園則是以流鶯一條街聞名，當地更將流鶯稱為「交緣女子」，因為交緣在日文中音似公園。一名在地男性指出，「2022年開始的確有增加的趨勢，甚至跟以往的站壁方式不同，這些流鶯還會利用社群網路拉客、宣傳。據悉，還有在網路上擁有超過7000名粉絲的流鶯，完全就是流鶯界的偶像。這些人已經發展到光靠私信就被約滿，根本不需要親自站壁。」

不僅如此，還有買春客會在社群網路開帳號，公開自己整理的「交緣地圖」或是「交緣守則」，分別記載流鶯最常出現的地點，以及買春時的注意事項，例如要保護好自己的貴重物品與個人資料，或是一定要事後再支付費用等。

▲受疫情影響，有越來越多年輕日本女性開始當起流鶯。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者為了考證真相，依照網路上的「交緣地圖」實地出訪，並找到以大久保公園為中心的一個寬100公尺、長200公尺區域。而在「流鶯一條街」附近，則是有2小時3000日幣（約新台幣667元）的廉價旅社。記者到場後，雖看到幾名年輕女性站著滑手機，但卻無法確定她們是流鶯還是單純在等人。

由於當時是下午3時，向專業人士諮詢後卻得到「現在還太早，晚點再來」的回答。記者當天晚間7時後再度出擊，沒想到白天熱鬧的公園竟然瞬間變成流鶯一條街。當時至少有30名年輕日本女性以及40名疑似是恩客的男子。

女方疑似是為了要讓恩客看清楚自己的長相，大多數都會把口罩脫下，一邊玩手機一邊等待客人上門。而男性從20多歲到60多歲都有，但大多是40多歲至50多歲的上班族。買春客會先在附近遊蕩，並虎視眈眈地盯著感興趣的對象，隨時準備出擊。

令人意外的是，成交的情況不算多，如果被流鶯拒絕，嫖客就會再尋找下一個對象。除了價格外，買春過程中的行為與尺度也在協商範圍內。買春價格通常是30分鐘1萬日幣（約新台幣2225元），1小時則約為1萬5000日幣至2萬日幣（約新台幣3336到4448元）。由於約到未成年少女可能會被抓，因此恩客都會要求流鶯在進入旅館前出示證件。

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