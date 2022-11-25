狼醫趁學校健檢「偷拍14女學生裸體」！警再挖出數十則不雅影片

▲該名醫師疑似還涉及其他偷拍案件。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣一名34歲男醫師涉嫌在替學生健檢時，偷拍女學生的裸體，因此24日被警方逮捕，25日移送檢方偵辦。警方隨後又在他的手機與記憶卡中發現大量未成年女學生與成年女性的裸體偷拍影片，被害人數高達數十人。不僅如此，嫌犯6月才因為在地下街偷拍女性裙底，遭到逮捕，早非初犯。

根據《讀賣新聞》報導，現年34歲的佐藤博和並無隸屬醫院，他與多家醫院簽約擔任特約醫師，同時也接受派遣公司指派，到各學校與公司行號進行健檢。他3月與4月涉嫌在兵庫縣與大阪府的2間學校，趁著健檢問診的名義，用手機偷拍14名女學生赤裸的上半身。

警方24日依違反兒童買春、兒童猥褻物品製造等罪嫌逮捕佐藤博和。而他被逮後坦承犯行並稱，「自己利用醫師身分偷拍。」警方25日將佐藤移送檢方偵辦。不僅如此，警方還在他的手機與記憶卡內發現大量的類似影片，除了女學生外，還有成年女性的偷拍影片。

由於他曾被委託替公司行號健檢，因此警方懷疑他早就使用相同手法犯案多次，將持續調查他是否還涉及其他案件。佐藤博和6月才在大阪的一處地下街因偷拍女性裙底風光而遭到逮捕。

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