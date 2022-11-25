快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

▲111年9-10月發票開獎了。 （圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

對獎了！111年9、10月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「11174120」、200萬元特獎號碼則是「59276913」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張千萬發票、2組200萬特獎。

▲全家9-10月發票中獎名單 。（圖／業者提供）

全家本期中獎發票開出1組特別獎1000萬元，消費者在高雄天誠店購買麻辣燙等4項餐飲商品，共花費154元就幸運中大獎；而特獎200萬元共開出2組，分別於永和御林店、台南南園店消費，其中，有消費者只花38元就抱走200萬大獎；頭獎20萬元則有4位幸運兒，分別在台灣大道店、和美新矽品店、台中鼎安店及淡水山海店開出，有僅花費30元買飲品就成為頭獎得主。

除外，雲端發票百萬元獎共開出3組，分別位於新竹金元寶店、台中鑫貴店、新店金采店，，其中，有消費者僅花費20元購買兩顆茶葉蛋即獲得100萬大獎，相當幸運。

▲111年9-10月統一發票中獎號碼。（圖／社群中心製）

另，財政部也表示前一期（7、8月）統一發票千萬特別獎還有2張未兌領，200萬元特獎也有2張無人兌領，以上獎項將在明（2023）年1月5日到期，提醒中獎人要儘速領獎。

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