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麥當勞、繼光香香雞買1送1！　11大速食店「感恩節優惠」懶人包

▲▼麥當勞金黃地瓜條。（圖／業者提供）

▲各大速食店最新限時優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今（24）日為感恩節，《ETtoday新聞雲》幫整理各大速食店「最新優惠」，像是麥當勞、繼光香香雞、漢堡王通通可以爽吃買1送1，還有比薩半價吃、烤雞79折吃等小確幸，把握機會衝了。

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出6種炸雞餐優惠碼。

●麥當勞
麥當勞今（24）日於APP推出「食分感謝」活動，只要完成專屬任務就有機會刮中「金黃地瓜條買1送1」、「買BLT安格斯牛肉堡送金黃地瓜條」、「買凱薩辣脆雞沙拉送台灣鮮榨柳丁汁」等優惠券。

另，歡樂送至12月20日前也有限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「Y2022」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「經典美式（冰/熱）」及「酥嫩雞翅」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

●肯德基
肯德基即日起於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「4塊上校雞塊／「咔啦脆雞1塊」；加碼還有6種炸雞餐優惠碼等吃，最高現省267元，提醒部分優惠餐點僅供外帶或內用或預訂快取，詳情可至官網查詢。

優惠碼如下：

【50363】：咔啦脆雞x8、咔啦雞腿堡x2、原味蛋撻x6、百事可樂（瓶）x1，優惠價729元，現省267元

【40359】：咔啦脆雞x2、咔啦雞腿堡x1、8塊上校雞塊x1、百事可樂（小）x2，優惠價259元，現省120元

【40210】：咔啦脆雞x6、原味蛋撻x3、百事可樂（小）x3，優惠價379元，現省197元

【40366】：咔啦雞腿堡x1、4塊上校雞塊x1、原味蛋撻x1、百事可樂（小）x1，優惠價139元，現省81元

【40411】：咔啦脆雞x3、原味蛋撻x3、百事可樂（小）x3、青花椒香麻脆雞x3，優惠價399元，現省276元

【40404】：咔啦脆雞x2、香酥脆薯（小）x1 原味蛋撻x1、百事可樂ㄒx1，優惠價149元，現省72元

▲▼頂呱呱1斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱1斤雞活動只剩4天。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至11月27日祭出「經典原味1斤雞」優惠活動，整整600g經典原味雞塊只要209元，並加碼祭出3大品項任選加價購活動，通通只要用45元就能爽吃地瓜薯條1份或甜甜包2入+經典泡菜1盒或日式煎茶2瓶，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止，劍潭店則不參與此活動。

●繼光香香雞
繼光香香雞祭出限定8天「買1送1」優惠活動，即日起至11月27日、12月1日至12月4日共8天，只要於門市購買大份香香炸雞（套餐／單點皆可）就送「中份香香炸雞兌換券1張」，提醒兌換券12月5日起才開放兌換，每門市數量有限、售完為止，提醒宜蘭羅東門市不適用此活動。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至11月30日祭出「香草烤雞79折吃」優惠活動，其香草烤雞是使用21種香草調配再烘烤嚴選雞肉，外皮酥脆又有Q彈多汁肉質，肯定要趁有優惠時大嗑一頓，且除門市外，foodom、foodpanda、Uber Eats等3大美食外送平台也同享優惠，活動僅不適用21TOGO店型，趕緊揪同事、朋友一起吃。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞限定8天炸雞買1送1。

●拿坡里
拿坡里即日起至12月5日祭出「超級戰斧雞腿」下殺優惠，包括「2隻超級戰斧雞腿下殺77折特價229元」及「4隻超級戰斧雞腿下殺69折特價411元」共2大好康，提醒限於拿坡里炸雞專賣店販售。

●必勝客
必勝客即日起於全門市、官網祭出限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」。

●達美樂
達美樂即日起祭出外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽。

●bb.q CHICKEN
 bb.q CHICKEN即日起至12月6日祭出「對中姓名指定套餐83折吃」優惠，期間凡到店內用、外帶，並出示本人身分證件（身分證／健保卡），對中「韓、妞、歐、巴」任一字，即可享「同樂食雞餐83折吃」小確幸，套餐內含1份調味半雞、1份去骨炸雞及2罐韓國進口飲料，口味皆可任選，該活動不適用於信義通化店及外送、享聚卡APP訂餐服務。

●摩斯漢堡 
摩斯全門市即日起至11月30日祭出「中杯摩斯咖啡第2杯11元」及「中杯拿鐵咖啡2杯110元」；而至12月31日前也有「A+B組合任選59元起」好康，A區有抹茶紅豆米派、小份薯條、方塊薯餅、北海道可樂餅，而B區則有「冰紅茶」等，還可加價升級拿鐵、卡布奇諾、綜合莓果熱茶、摩斯咖啡等，2區任選1+1最低59元起。

▲▼漢堡王11、12月霸王省優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新霸王省優惠券 。

●漢堡王
漢堡王即日起至12月20日祭出「霸王省優惠券」，一共有6大系列共30種優惠，其中，肯定要搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂。

除外還有「銅板超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「期間限定」、「火烤店限定」等優惠，即日起至12月20日限時開吃，且於官網消費消費券內商品，再輸入專屬優惠碼還可享2大點心免費吃，滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

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