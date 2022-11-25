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開放寄杯、互換冷熱！　超商「23元大杯美式」連3天搶喝

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家大杯經典美式最低下殺23元喝。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

咖啡優惠再加碼！全家祭出限時3天「大杯經典美式2杯55元」優惠，且開放APP寄杯、冷熱互換，加碼自帶環保杯再省5元，每杯等於23元有找，肯定要再囤一波；除外還有大杯濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元等搶，通通划算爆表，今（25）日趕緊衝。

全家即日起至11月27日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯經典美式2杯55元喝」超殺優惠，且若使用環保杯還可現折5元，1杯大杯美式等於只要23元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，無兌換期限；加碼還有「私品茶大杯濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元」好康。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富2大咖啡優惠今天限時搶。

另，萊爾富今（25）日也於全台門市、Hi-Life VIP APP整買零取祭出限時1天「Hi Café大杯特濃美式5杯169元」、Hi Café大杯特濃拿鐵「5杯199元」等2大優惠，且冰熱任選，等於每杯特濃美式只要34元、特濃拿鐵40元，兌換期限長達2個月。

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