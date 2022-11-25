台南也傳幽靈人口案...兒選里長「母找人遷戶口支持」　2人聲押

▲台南地檢署葉淑文檢察長（左2）於25日再度親自前往台南市警三分局海南派出所、第五分局公園派出所等查察，並提醒查賄相關事宜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官蔡佳蒨接獲幽靈人口情資後，24日與王宇承、張芳綾、陳奕翔檢察官組成專案小組，指揮警調人員持搜索票，前往虛偽遷徙戶籍之王姓選民住處搜索，並傳喚東區蔣姓里長候選人及其母親、虛偽遷徙戶籍王姓選民等8人到案，訊後以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌，將蔣姓里長候選人母子聲押。

台南地檢署指出，東區蔣姓里長候選人與其母，從2022年4月至5月初，為了讓蔣順利當選，由王姓選民等人提供身分證件，交由里長候選人之母等人，代為辦理將王等人的戶籍遷入蔣的選區，但事實上並未實際居住。檢察官訊問後，認蔣姓里長候選人及其母親2人，均涉犯《刑法》妨害投票嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕向法院聲請羈押。

台南地檢署檢察長葉淑文為防止候選人或樁腳在選前最後關鍵時刻，為搶救選情，肆無忌憚地以現金買票等情事發生，要求檢察官全面進駐轄區16個分局，直到11月26日開票結束，並與警、調單位保持密切聯繫，因應可能突發之狀況，如接獲賄選情資或其他妨害選舉之不法情事時，立即蒐證查辦，以展現查察賄選、維護選舉公平、公正進行之決心。