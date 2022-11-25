保障消費者權益　台南市消保官花園夜市稽查

▲台南花園夜市玩射氣球糾紛，引起網友熱議，台南市市場處24日晚上會同台南市消保官前往花園夜市稽查，以確保消費者權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾網路爆料，網友於11月20日前往台南花園夜市玩射氣球，業者一直說「再給你一次機會，中一個就有大隻娃娃」，結果射中後結帳竟索價5200元引起網友熱議，台南市市場處24日晚上會同台南市消保官前往花園夜市稽查，以確保消費者權益。

經發局表示，嚴正聲明嚴禁攤商在夜市從事資訊不透明、違反誠信原則及詐騙之商業行為，倘消費者發現有違反消費者保護法或其他法律嫌疑之商業行為，請立即向夜市管理委員會反映，本府將依相關法令秉公進行處理，並追究相關法律責任。





市場處處長陳豪吉表示，請管委會妥善處置並善盡管理之責，台南市政府為維護消費品質及消費者權益，嚴禁非法行為、話術詐騙消費者，市場處將加強輔導市場、夜市攤販，清楚標示價格，秉持消費公信力，共創友善消費環境。

據了解，有網友在網路社群爆料指稱，11月20日前往台南花園夜市玩射氣球，遊戲過程中，業者一直說「再給你一次機會，中一個就有大隻娃娃」，結果射中後結帳，竟然要5200元，經協調最後付了2600元，此事引起網友熱議，民眾紛紛覺得太離譜，要求政府硬起來處理。