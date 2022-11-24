政治新人沒鐵票倉　台南青年軍走上街頭搶救蔡宗豪

▲台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，24日白天「機車車隊掃街」，晚上「徒步遊行」，大批青年一起走上街頭幫拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

青年挺青年！選戰倒數2天，台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，24日白天「機車車隊掃街」，晚上「徒步遊行」，大批青年一起走上街頭，直呼蔡宗豪「沒有鐵票」，一定要站出來力挺到底。

蔡宗豪表示，從今年初決定參選以來，身邊約有30位青年志工無私的付出力挺，這些志工平常都有工作，是特別利用下班或假日時間，陪他發文宣、掃街拜票，在這選前最關鍵的時刻，很感謝青年朋友集結力量，放下手邊工作，願意站出來陪他一起走上街頭，大家唯一的目標，就是希望「年輕的力量」進入議會，改變台南，讓台南更好、更進步。

參與掃街的王姓青年說，中西區、北區國民黨沒有青年議員「年輕人願意投入值得讚賞」，這次謝龍介參選市長，剛好有一個讓年輕人傳承的機會，大家一定要支持相挺，他也指出謝龍介、蔡宗豪的政見是「還給台南人應有的福利」，會力挺到底。

另一名陳姓青年則表示，過去是在公益活動上結識蔡宗豪，「宗豪很熱心、很有愛心」，這次是他第一次選舉「沒有鐵票倉」，所以特地站出來挺他，希望更多中西區、北區的朋友，集中選票力挺搶救蔡宗豪。

蔡宗豪這次競選政見，包括老人健保免費、普設公托、提高生育補助、國中小營養午餐免費、促設青年局、改善鬧區交通、強化治安補足警力等共12項政見，從幼到老、各項民生都照顧到。