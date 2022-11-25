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男酸「產婦住月中」只為享受　3000網友砲翻：你就單身到死

有男子質疑女生為何一定要花大錢住月子中心，是否是享受住飯店的感覺，遭網友一面倒批評。（示意圖，photoAC）

▲有男子質疑女生為何一定要花大錢住月子中心，是否是享受住飯店的感覺，遭網友一面倒批評。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

華人習慣女人產後坐月子調養身體，許多人深信如果月子坐不好會有許多後遺症，但一名男網友一篇網路發文卻引發眾怒，他認為月子中心動輒上萬，所費不貲，認為女生是否想「偷偷享受住飯店的感覺」，引起大批網友一面倒痛批，認為他「憑實力單身」「沒女人願意幫你生孩子，也許你這輩子就是母胎單身到死」。

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一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，現在月子中心那麼貴，為什麼那麼多女孩子堅持要住，「一天動輒幾千塊錢，甚至上萬元」，懷疑女生是否「想要偷偷享受住飯店的感覺」？

文章一曝光就引起3千多則留言，幾乎一面倒痛批男網友不理解女人生產的痛苦，並且認為產後需要好好休息，部分人痛批「沒錢就自己煮補品給老婆，孩子你一手包辦，讓產婦休息，不然你別讓她懷孕啊」、「女生生小孩很辛苦，需要時間恢復」、「住不住是一回事，好好休息才是重點 你能幫忙顧孩子再來靠腰為什麼要住」；還有人諷刺「當初跪在岳父岳母面前說要好好珍惜她，現在又在那邊靠杯」，有人則認為「沒辦法讓老婆住月子中心沒關係，但是要懂得體貼照顧老婆，家裡有後援可以幫忙做月子和照顧新生兒是最好」。

部分網友覺得「這就跟結婚不給拍婚紗，怨你一輩子一樣，花錢了事吧」，有人則認為原PO這種說法簡直就是「在刷存在感？招人罵應該比較容易」。

但也有網友分析，因為目前婆婆比較少幫媳婦做月子顧小孩，所以很多人只能住月子中心或請月嫂，並且打破一般不了解的人的想像，「產後媽媽兩個小時還是要擠ㄧ次母奶，有的也是兩三個小時去親餵，產後媽媽不是肚子有剖腹傷口就是底下有傷口都有縫，連走路都不舒服，還要擠奶忍受漲奶疼痛」，痛批「根本不是你以爲的住飯店享受⋯沒生過的懂個屁！」

另外也有人羅列月子中心的優點，認為第一，半夜有人顧小孩，不用被吵醒起床泡奶哄嬰兒，能好好睡覺；第二，有人準備營養均衡有菜有魚有肉有湯的三餐還帶甜點；第三；全天都有人照顧小孩起居，能好好休息；第四，有專業理師照顧漲奶擠奶問題，並且傳授育兒知識；第五，阻擋只想看小孩不在乎媽媽要休息、不管小孩正在睡，而且還不洗手就想抱小孩的煩人親戚。

也有人認為新手爸媽手忙腳亂，如果經歷過這些，其實就會巴不得很想把老婆送回月子中心，反之，如果以上你都可以一手包辦當神隊友，你的老婆就不會覺得月子中心有那麼重要了。

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