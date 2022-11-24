李敖12年前神預言大汪戀結局「張蘭成關鍵」！　網驚：好準

▲李敖12年前就不看好大S和汪小菲的婚姻。（翻攝Lin Sanity YouTube頻道、大S微博）

圖文／鏡週刊

大S（徐熙媛）近日指控前夫汪小菲拖欠500萬生活費，導致雙方再度開戰，連雙方的母親張蘭、S媽都加入，昔日親家徹底撕破臉。有PTT網友挖出已故作家李敖12年前預言「大汪戀」婚姻的結局，如今看來完全神預言。

一名PTT網友昨（23日）在八卦板分享李敖2010年上張菲節目《綜藝大哥大》的舊片，當時大S和汪小菲閃電結婚轟動一時。張菲問李敖怎麼看大S和汪小菲的閃電婚姻？李敖立刻回答：「不看好！」讓一旁的張菲驚呼「這麼直接喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李敖直言，大S無法受張蘭的氣。（翻攝Lin Sanity YouTube頻道）

李敖表示，因為演藝人員跟豪門的婚姻，很少成功的案例。張菲問有沒有成功的例子呢？李敖認為彭雪芬算成功的，但是李敖指出，彭雪芬在家裡「受盡了婆婆的氣」，彭雪芬很能忍耐受氣。

李敖提到汪小菲的媽媽張蘭，「那個北京的女強人，大S能受她氣嗎？大S在台灣的媽媽，能夠讓女兒受她的氣嗎？」張菲說：「不可能！大S媽媽也是很強的。」李敖接著說：「所以我們很快就看到了，海峽兩岸，兩個媽媽的大對決！」最後還說：「好戲連台，敬請期待！」讓張菲聽了哈哈大笑。

如今看來李敖完全神預言，有鄉民直呼「真神準耶 」、「好準」；但也有人直言，「其實…當時大部份人都不看好」、「不看好也十年了啊」、「 廢話這種豪門婚能有幾對有好下場的」、「李敖當面評小S，帝寶沒到手還要忍一忍」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

更多鏡週刊報導

汪小菲「床墊燒了」竟遭千萬名床微博打臉 就是點不燃網友笑瘋了

大S床墊遭毀 IKEA小編又出手「是時候買新的了」還附回收服務

【大S查封汪小菲】大S最新發文 反擊汪小菲張蘭！「我和我妹心臟不好、不能吸毒」