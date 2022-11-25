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他曬民國59年日曆！網驚：我爸都沒出生　這間痔瘡診所也不在了

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▲民國59年日曆保存完整。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名網友分享家中特別的一本日曆，上面的日期為民國59年1月3日星期六，而下半部分是一間叫「快安痔瘡科」的診所資訊，如今已永久停業，可見年代相當久遠，但除了紙張有些皺褶，其他都還算完整，讓不少人驚嘆「我還沒出生的年代！」

原PO在「爆廢公社公開版」曬出一張照片，只見在老宅的藍色柱子掛著一本泛黃日曆，上面寫著「中華民國59年1月3日星期六」，一旁還有農曆日期11月26日，下面則是一間診所資訊，位於溪湖鎮的快安痔瘡科。這本至今已有52年歷史的日曆，雖然有些泛黃和摺痕，但保存完整、印字清楚，讓原PO直呼「民國59年的日曆~現在還能看到」。

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網友們看到這本日曆，紛紛驚呼那個時間距離自己有多遠，「當時我還在等投胎，孟婆湯還有9年才喝到」、「那時候我才4歲」、「連我爸爸都還沒出生」；也有人被文字排版吸引，「當時的字體『由右到左』會有閱讀障礙的感覺」；甚至有網友好奇，「那個快安痔瘡科還有在營業嗎？」、「google不到那個地址和痔瘡科了」。

實際在Google Maps搜尋「快安痔瘡科」，若按照日曆上條件，那個地址現在是一塊水泥地，而屏東縣也有一間同名診所，不過現已永久停業。

▲▼屏東縣有間快安痔瘡科，已永久停業。（圖／翻攝自Google Map）

▲屏東縣有間快安痔瘡科，目前已永久停業。（圖／翻攝自Google Maps）

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爆廢公社公開版日曆快安痔瘡科

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