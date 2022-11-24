日本逆轉贏德國！他噴10萬崩潰「連買2場都輸」　苦主：我買15萬

▲日本連得2分，逆轉拿下勝利。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

四年一次世界盃足球賽引起各地民眾瘋狂下注運動彩券，昨（23）日日本以2比1踢贏4屆世足冠軍德國，再爆冷門，就有球迷崩潰表示，比賽前專業分析，買了兩場勝率高的比賽，先是買了5萬元阿根廷贏，又買了5萬元德國贏，結果兩場比賽都輸了，10萬元全丟進海裡，貼文一出，網友們無奈嘆「球是圓的」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，比賽前專業分析，這一次世足就買兩場勝率高的運彩，分別投注5萬元，阿根廷對沙烏地阿拉伯，投注5萬元阿根廷贏，日本對德國，投注5萬元德國贏，沒想到結果跟他想的不一樣，「10萬沒了，連輸兩場這種足球強國的機率到底是多少啊，我不玩了把錢還我」。

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昨日日本對上德國，上半場0：1落後，但下半場連進2球上演大逆轉，戲劇性擊敗傳統強隊德國，也是對德的歷史首勝，然而，世界排名第3的阿根廷，22日對陣排名第51的沙烏地阿拉伯，結果最終以1比2吞敗收場。

貼文曝光，網友們表示，「今年盡量買爆冷的球隊」、「另一篇有人說買了100萬，2：1」、「又血流成河了」、「電視大賣，抖音看到有人買阿根廷15萬一直幹幹叫！世足場外賭很大」、「還以為要吃土了，結果連土都沒得吃」、「球是圓的，運氣佔一半」。另外，也有網友笑問原PO之後下注哪一邊，「下次你投誰可以告訴我嗎？反著投」，原PO則回應「烏拉圭贏」。

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