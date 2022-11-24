哈菸一轉頭「百萬聘金不見了」…隔天就要提親　他：我都不敢相信

▲周男要去提親的聘金竟被偷了。（圖／CTWANT／翻攝自微博／湖北政法）

圖文／CTWANT

大陸一名周姓男子剛領好25萬人民幣（約新台幣108萬元）聘金，準備隔天去提親，沒想到才去抽菸放鬆一下，回來包包居然憑空消失，讓他嚇得直呼「我自己都不敢相信」，所幸在警方的幫忙下，抓回嫌犯。

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根據陸媒《湖北省廣播電視台》報導，在武漢工作的周姓男子18日到銀行領出25萬人民幣（約新台幣108萬元），準備隔日到未婚妻家中提親，之後又跑去買黃金首飾、喜糖，並將東西裝進黑色袋子裡，放在車子後座，怎料到抽完菸後全部東西居然不見了。

周男說，「事情發生得太突然，這麼巧的事情說出去，別說別人不相信了，我自己都不敢相信。」隨即他趕緊到警局報警。警方接獲報案後，立刻比對監視器，發現在周男抽菸時，有個人藉著車輛遮擋，鬼鬼祟祟地將車門打開，偷走了黑色包包。

警方表示，從監視器畫面可以看到，周男一開始還以為是自己沒把車門關好，還重新關了一遍，絲毫沒發現東西被偷了。而經過追查，警方已將聶姓嫌犯逮獲，全案偵辦中。

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