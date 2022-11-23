3歲男童「劃傷鄰居豪車」　家長1舉動被讚爆：犯錯要自己承擔

▲大陸廣東一名3歲男童調皮劃傷鄰居的豪車，不過家長事後並沒有責罵，反而幫兒子準備了人民幣2千元現金（約新台幣8725元），讓兒子親子拿著當面交給車主並道歉。（圖／翻攝極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名3歲男童調皮劃傷鄰居的豪車，不過家長事後並沒有責罵，反而幫兒子準備了人民幣2千元現金（約新台幣8725元），讓兒子親子拿著當面交給車主並道歉，希望可以給兒子一個警醒及機會教育。

綜合陸媒報導，廣東深圳一名歐陽先生的兒子僅3歲，十分活潑好動，21日歐陽先生的一位鄰居發現，自家停在樓下的一輛賓士和一輛寶馬車上都出現了劃痕，調閱監視器發現是前一天晚上兩個調皮的小朋友跑過時劃的，便找到2個孩子的家長，歐陽先生表示，「我兒子就是那兩個小朋友中的一個。看了監控我問他，他也承認自己用塑膠玩具槍劃了車。」

經協商，2個孩子的家長共同承擔車主損失，各向車主預付人民幣2千元現金（約新台幣8725元），後期視車輛維修情況多退少補，歐陽先生也準備了現金，讓兒子當面交給了車主並道歉，「我兒子平時其實挺節約，和他奶奶去菜場的時候，看到奶奶掏出100元都很心疼。」

歐陽先生表示，兒子並不了解劃車的嚴重性，但對金錢有一定概念，此次讓他當面付款除了是機會教育，也是給兒子的警惕，也讓他長了記性，表示以後不會有類似的闖禍行為；歐陽先生的妻子也表示，發現孩子劃車後他們沒有責罵，讓孩子自己去交付賠償金，是要讓他知道自己犯的錯就要自己承擔，希望孩子經歷這些後會更懂事。

免加會員直接購

★150抽衛生紙「每包不到12元」 買一次全家用整年★↘限時$799

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

★1天不到7元！毛孩比你先走不動怎麼辦？ 紐沛犬貓Dr.好骨力★↘限時$399

★罩住毛家人免疫力！ 紐沛犬貓專用益生菌「每包不到14元」★↘限時$450

★乾嘔吐毛球 紐沛愛貓輕鬆排毛沒煩惱「每包只要22元」★↘限時$659

★1包抵多罐 紐沛愛貓綜合營養粉「每包只要22元」★↘限時$659

★再忙也要陪主子用餐！ 史上最強花月嵐NO.1大蒜拳骨拉麵★↘限時$596

延伸閱讀

▸ 要離職公司爆砍年終剩「這比例」 員工哭訴：好欺負人

▸ 臉書將迎來「後祖克柏時代」？ Meta發言人急澄清

▸ 雞排妹嫁日本小兒科醫師 「為這事」在法庭痛哭

【你可能也想看】

►愛犬走了！正妹砸112萬「重新複製」 1年後重回懷抱被罵爆



►爸媽疫情回不了家 13歲少年獨居66天「還把貓狗都養胖了」

►散步被愛犬輕推 飼主驚覺怪怪的「下秒懂了」：我永遠感激不盡

►挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕 內行見這幕嚇：還活著

►海邊揀起超迷你小章魚 網一看驚呼「快扔回去」…1隻可毒死26人

►心疼受凍帶回駐紮地！小黑汪陪站崗低吼陌生人 烏東士兵讚敏銳

►公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」 牠痛到四腳朝天

►網購金魚悲劇了！她收一袋大冰塊 「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了 他分享救援歷程全場淚崩