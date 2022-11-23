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大陸 大陸焦點 特派現場

3歲男童「劃傷鄰居豪車」　家長1舉動被讚爆：犯錯要自己承擔

大陸廣東一名3歲男童調皮劃傷鄰居的豪車，不過家長事後並沒有責罵，反而幫兒子準備了人民幣2千元現金（約新台幣8725元），讓兒子親子拿著當面交給車主並道歉。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸廣東一名3歲男童調皮劃傷鄰居的豪車，不過家長事後並沒有責罵，反而幫兒子準備了人民幣2千元現金（約新台幣8725元），讓兒子親子拿著當面交給車主並道歉。（圖／翻攝極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名3歲男童調皮劃傷鄰居的豪車，不過家長事後並沒有責罵，反而幫兒子準備了人民幣2千元現金（約新台幣8725元），讓兒子親子拿著當面交給車主並道歉，希望可以給兒子一個警醒及機會教育。

綜合陸媒報導，廣東深圳一名歐陽先生的兒子僅3歲，十分活潑好動，21日歐陽先生的一位鄰居發現，自家停在樓下的一輛賓士和一輛寶馬車上都出現了劃痕，調閱監視器發現是前一天晚上兩個調皮的小朋友跑過時劃的，便找到2個孩子的家長，歐陽先生表示，「我兒子就是那兩個小朋友中的一個。看了監控我問他，他也承認自己用塑膠玩具槍劃了車。」

經協商，2個孩子的家長共同承擔車主損失，各向車主預付人民幣2千元現金（約新台幣8725元），後期視車輛維修情況多退少補，歐陽先生也準備了現金，讓兒子當面交給了車主並道歉，「我兒子平時其實挺節約，和他奶奶去菜場的時候，看到奶奶掏出100元都很心疼。」

歐陽先生表示，兒子並不了解劃車的嚴重性，但對金錢有一定概念，此次讓他當面付款除了是機會教育，也是給兒子的警惕，也讓他長了記性，表示以後不會有類似的闖禍行為；歐陽先生的妻子也表示，發現孩子劃車後他們沒有責罵，讓孩子自己去交付賠償金，是要讓他知道自己犯的錯就要自己承擔，希望孩子經歷這些後會更懂事。

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