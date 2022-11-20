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社會 社會焦點 保障人權

好心幫親友帶藥膏返國　他粗心觸法慘遭判拘30日

男子幫朋友從國外帶口內膏返國，慘遭判拘30日。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

許多人出國都會順便幫親友帶些藥妝或土產，但是要小心喔！台灣一名楊姓男子從越南返國時，受友人所託帶了治療口腔潰瘍的口內膏，海關人員發現包裝載明「用以治療口腔潰瘍」，認定他未經核准輸入藥品，依違反藥事法移送，一審遭台北地院判拘30日，楊男不服再提二審，日前高等法院宣布維持一審判決。

判決書記載，楊姓男子於2019年8月間自越南返台，受張姓友人委託從張男的表弟那邊拿了一個小盒子放入行李箱中返台，過海關時發現盒子裡面有一些包裝小金飾的袋子與盒子以及95條口內膏，外盒寫著「用以治療口腔潰瘍」「用於口腔和嘴唇粘膜的疼痛、發炎」等字樣。海關認定楊違法輸入藥品，依違反藥事法第82條第1項輸入禁藥罪起訴，最重可處10年刑。

一審時，張男作證表示未告知包裹內容物，楊男也表示自己沒拆開看過，不知道裡面有95條藥膏，合議庭遂變更起訴法條，改以同條第3項的過失罪處罰，判拘30日。楊男不服再度上訴，主張只超帶23條口內膏，不應受到刑事處罰。

高院重新審理後指出，本案是依違反藥事法論罪，與是否超過免稅額的數量並無關係，無調查必要。楊男收到盒子時候已完整打包，友人也未告知內容物為何，確實不應以故意輸入禁藥罪處罰。

考量楊男從事旅遊業，卻沒有事先確認包裹內是否含有藥品就貿然帶入境，因此一審判拘30日並無不妥，駁回其訴。

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