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外送員要送餐上樓給隔離住戶　警衛「1原因」霸氣攔阻

▲包裹,快遞,外送（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲外送員要將餐點送上樓給住戶，警衛見狀霸氣阻止。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

現代人喜歡待在家裡，常常懶得出門買東西，這時候，外送就是人們最好的夥伴。外送員通常都會將東西放在警衛室讓住戶自行下來拿，但因為疫情關係，有些人在居家隔離時，外送員則可以進到大樓內直接拿給訂餐人。

一名網友22日時在臉書社團《外送員的奇聞怪事》中發文分享，自己某天要去送餐時遇到這樣一件事。到了送餐地點時，他和門口警衛表示要送到某層住戶，警衛則告知外送一律要旁邊的桌上。

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網友則表示，訂戶說自己正在隔離，需要請他幫忙拿上樓，沒想到警衛霸氣回應「隔離個屁，都TM隔離半年了還在隔離，剛剛才看她屁顛屁顛的下樓買早餐而已，放桌上，我叫她自己下來拿」。

警衛的霸氣一舉引來許多熱烈討論「遇到像土地公一樣霸氣又正義的資深保全，就是爽」、「然後就會收到一個負評了」、「每天都肖想隔離，那有這麽爽的事！」、「警衛，我的超人」。

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