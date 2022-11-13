警大校長受黑道款待影片流出　富商友傳話「否認為報復」

圖文／鏡週刊

刑事局本月（2日）查獲北台最大地下匯兌犯罪集團，逮捕集團大帳房杜韋蓁等12犯嫌，其中還包括出面幫藝人澎恰恰處理債務的新北市蘆洲角頭林秉文，林隔日以300萬元交保候傳；但綽號小明的主嫌郭哲敏，早在上月底就已潛逃出境至美國。隨後警察大學校長陳檡文4日就被爆料，5年前曾到小明位於信義區的「88會館」招待所參加聚會，引起與論譁然，被外界人認為是小明不滿警界高層「喬事不力」才刻意流出影片！對此，小明友人向本刊表示，警大校長影片流出與他無關，更否認是藉此對警界進行報復！

知情人士告訴本刊，小明位於北市信義區松勤路的招待所「88會館」，5年多來均會邀請檢警調及政府官員前去相聚，而該棟大樓從進門到各樓層都有裝設最新科技電眼，因此這些人士從進門開始，就都會被錄下到該招待所玩樂的身影。

據悉，小明曾向心腹透露，如果有天他出事，這些影片可以成為「保命符」，因此還特定另外備份在雲端。不過，2年前，小明身邊1名小弟疑似坑走他2億元，雖然小弟矢口否認，但仍被小明打斷腿後趕離集團，而這名小弟離開時，竟將這些保命符複製帶走，因此集團內部懷疑日前流出的影片，可能與該名小弟有關。

本刊調查，刑事局目前仍持續偵辦該地下匯兌犯罪集團，從杜姓女大帳戶等人查扣的手機、電腦、帳冊等資料，都尚在解讀分析中，警方人員表示，目前已透過法務部進行司法互助，將小明的護照註銷並斬斷金流，同時也會針對其幕後大金主們進行大掃蕩。

一名警官指出，警大校長陳檡文過往行徑就有許多爭議，但被爆料出入小明招待所的時機太敏感，因此，警界多數人認為是跑路的小明在反撲，尤其是去過「88」的高中階警官現在都很低調，想避免掃到颱風尾！

無獨有偶，前立委黃國昌8日又爆料，指北市中山分局偵查隊長林弘基3年前也曾到小明位於內湖行愛路的「69會所」喝酒、賭天九牌，同桌的除小明外，還有茶壺邱、新北市刑大小隊長陳秋中等人，林弘基接受約談時，承認是因爲邱邀約才前往，但否認賭錢，仍遭北市警局拔官撤換改調後勤。

知情人士指出，就影片角度來看，林應是在屋內遭人用手機偷拍，除目前已曝光的林及新北市刑大小隊長陳秋中的片段外，應另外還有完整的偷拍影片，警界恐怕仍有未爆彈，研判係因有人對小明先一步收風逃走，對警界高層感到不滿，故將手中的「88」「69」影片外流，警告意味濃厚，未來發展值得關注！

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