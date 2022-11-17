親姐弟明算帳！姐和媽冷戰挨餓　弟「家中開早餐店」標價營業

▲大陸山東一名女子因為跟媽媽冷戰，因此挨餓沒東西吃，於是弟弟在家開了「早餐店」，還明碼標價專門對姐姐營業。（圖／翻攝瀟湘晨報）

圖文／CTWANT

大陸山東一名女子因為跟媽媽冷戰，因此挨餓沒東西吃，於是弟弟在家開了「早餐店」，還明碼標價專門對姐姐營業。消息曝光後，讓不少網友笑翻，紛紛留言「快找出這對姐弟，實在太可愛了」。

綜合陸媒報導，事發於15日，山東淄博一名姐姐和媽媽吵架，2人冷戰，姐姐因此挨餓沒東西吃，於是弟弟在家開「早餐店」明碼標價專門對姐姐營業；姐姐表示，弟弟給她做了一星期的早餐，最後他也沒要錢，「我也沒給。」

消息曝光後，不少網友大讚弟弟很貼心，紛紛留言「快找出這對姐弟，實在太可愛了」、「看來弟弟是個暖男阿」、「哈哈哈哈好可愛的姐弟」、「誰以後找到弟弟這個男友就幸福了」、「好想也有這樣的弟弟」、「親姐弟明算帳」。

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