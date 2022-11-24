私中傳出投票日還排課　教長強調：牴觸規範「涉及法律責任」

▲教育部長潘文忠（右）強調，投票日安排課程涉及法律責任。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2022九合一選舉（地方公職人員選舉）即將在本周六（26日）登場，但是全國私校工會今（24日）表示，接獲教師反應，許多私立中學投票日仍安排課程，影響教職員及學生投票權利，教長潘文忠今天表示，選舉日讓人民行使投票權是最高原則，私中上述作為和教育部規範有所牴觸，這有涉及法律責任，教育部會盡快再通知各級學校，讓具有公民投票權的師生行使投票權。

九合一選舉將在後天周六登場，但私校工會今天指出，接獲教師反應，竟有學校私立中學在投票日排課，嚴重影響教職員及學生投票權利，而許多私中違規在周六安排輔導課已是常態，但主管機關似乎怠於督導，導致學校還在本周六投票日排課，私校工會呼籲各私校全面停止在投票日安排任何課程及活動，讓師生見證並實習這場重要的公民課。

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全國私校工會認為，選舉是高度敏感性政治活動，學校若堅持於投票日安排課程或活動，恐妨害教職員及學生行使投票權，會引發爭議並有觸法疑慮，特別是此次投票將對「18歲公民權」進行複決，正常辦學的私校會提供學生到校外自主學習並見證民主發展的機會，這比留置師生於學校上課更有意義。

立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠進行專案報告，會前接受媒體聯訪時，媒體詢問私中在本周六投票日排課是否違規，潘文忠強調，選舉日以讓人民行使投票權為最高原則，也是人民權益，若有部分學校在投票日安排課務，或者在在國定假日安排課程，本來就和教育部實施規範有所牴觸，若因此影響公民投票權，將有法律上責任。

潘文忠指出，教育部會盡快再告知各級學校，讓具有具有公民投票權的師生，行使投票權，因為選舉行之多年，投票是公民最基本公民權，學校要有這樣認知，教育部會提醒學校，要確實讓師生行使公民投票權益。