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台南汽機車相撞　女騎士卡車底！千斤頂救出送醫不治

▲台南市安南區安明路、北汕尾路口，下午發生1起汽機車車禍命案，黃姓男子駕駛轎車與王姓女子所騎機車發生擦撞，王女人「卡」在車底受困，搶救送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市安明路、北汕尾路口發生1起汽機車死亡車禍，黃姓男子駕駛轎車與王姓女子所騎機車發生擦撞，王女「卡」在車底受困，送醫不治。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安明路、北汕尾路口24日下午發生1起死亡車禍，20歲黃姓男子駕駛轎車，沿安明路北向南，右轉北汕尾路口時與66歲王姓女子所騎機車發生擦撞，王女「卡」在車底受困，消防人員據報前往搶救，將王女救出緊急送奇美醫院，但仍告不治，肇事原因及相關責任正由檢警調查中。

▲台南市安南區安明路、北汕尾路口，下午發生1起汽機車車禍命案，黃姓男子駕駛轎車與王姓女子所騎機車發生擦撞，王女人「卡」在車底受困，搶救送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）▲台南市安南區安明路、北汕尾路口，下午發生1起汽機車車禍命案，黃姓男子駕駛轎車與王姓女子所騎機車發生擦撞，王女人「卡」在車底受困，搶救送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市安南區安明路、北汕尾路口，下午發生1起汽機車車禍命案，黃姓男子駕駛轎車與王姓女子所騎機車發生擦撞，王女人「卡」在車底受困，搶救送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）市警三分局指出，24日下午4時9分許，安南區安明路、北汕尾路口發生1起車禍，三分局顯宮所警網據報火速前往查處，發現機車騎士遭壓在自小客車車底，消防局據報出動消防救護人車到場，以千斤頂將車底盤頂起，將66歲王姓女子搶救脫困，惟發現王女已無生命跡象。救護人員馬上施以CPR急救，並同步以救護車送永康奇美醫院搶救，惟經醫院急救團隊全力搶救下，仍因傷重不治。

▲台南市安南區安明路、北汕尾路口，下午發生1起汽機車車禍命案，黃姓男子駕駛轎車與王姓女子所騎機車發生擦撞，王女人「卡」在車底受困，搶救送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）▲台南市安南區安明路、北汕尾路口，下午發生1起汽機車車禍命案，黃姓男子駕駛轎車與王姓女子所騎機車發生擦撞，王女人「卡」在車底受困，搶救送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

警方初步調查，20歲黃姓男子駕駛自小客車沿安明路北向南行駛，右轉北汕尾路口時，與66歲王女所騎機車發生車禍，王女行駛方向待查，警方已完成現場勘查測繪蒐證，黃男沒有酒駕，肇事原因及相關責任由警方調查處理，並報請檢察官相驗，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。

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