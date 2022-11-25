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台南花園夜市射氣球「開價5200元」　南市府出手稽查了

▲▼台南花園夜市射氣球「開價5200元」　南市府出手稽查了。（圖／台南市政府）

▲台南花園夜市射氣球開價5200元，市場處會同消保官到場稽查。（圖／台南市政府）

記者柯沛辰／綜合報導

一對情侶近日到台南花園夜市玩射氣球，疑遭老闆頻頻話術「再給你一次機會，中一個就有大隻娃娃」，以為免費招待次數，怎料玩完結帳竟要5200元。台南市場處24日晚間會同消保官前往花園夜市稽查，確保消費者權益。

南市府經發局表示，嚴禁攤商在夜市從事資訊不透明、違反誠信原則及詐騙的商業行為，如果消費者發現有違反消費者保護法或其他法律嫌疑，請立即向夜市管理委員會反映，市府將依相關法令秉公處理，並追究相關法律責任。

▲▼台南花園夜市射氣球「開價5200元」　南市府出手稽查了。（圖／台南市政府）

▲市場處大陣仗到場稽查，表示將加強輔導夜市攤販。（圖／台南市政府，下同）

市場處處長陳豪吉表示，請管委會妥善處置並善盡管理之責，市府為維護消費品質及消費者權益，嚴禁非法行為、話術詐騙消費者，市場處將加強輔導市場、夜市攤販，清楚標示價格，秉持消費公信力，共創友善消費環境。

有女網友近日在「爆料公社」發文指出，她與男友20日到台南花園夜市玩射氣球，本來要先結帳，但老闆回應玩完再算、不用急著給，還一直鼓勵男友說「給你機會」，並遞上標靶，讓他們誤以為是免費招待，實際上卻是每一局都在算錢，到最後才要求支付5200元。

事實上，類似情況已非第一次，在地臉書社團「我是台南人」先前就有不少類似指控，矛頭都直指同一家攤商，手法大多都是「一開始都不收錢」、「價目表很小」、「射完才說一局200」、「射到娃娃才說要加錢」、「故意走來走去干擾」、「你邊射他邊補氣球」等，引發熱議。

▲▼台南花園夜市射氣球「開價5200元」　南市府出手稽查了。（圖／台南市政府）

▼過去早有受害者在臉書發文。（圖／翻攝自社團／我是台南人，下同）

▲▼台南花園夜市射氣球攤位。（圖／翻攝我是台南人）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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