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台南安衛家族有一套　分享科技防災給您知

▲台南市勞工局王鑫基局長表示，初賽評審結果出爐，台南市安衛家族全壘打，將參與複賽及總決賽，為台南市爭取榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局王鑫基局長表示，初賽評審結果出爐，台南市安衛家族全壘打，將參與複賽及總決賽，為台南市爭取榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部職安署為展現各地方政府安全衛生家族運作成效及分享合作成果，遴選出績效優良單位作為標竿學習對象，以協助事業單位強化安全衛生自主管理能力及打造健康工作環境，10日在台大醫院國際會議中心2樓辦理「2022數位科技~職業安全衛生永續發展研討會」。

▲台南市勞工局王鑫基局長表示，初賽評審結果出爐，台南市安衛家族全壘打，將參與複賽及總決賽，為台南市爭取榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會中首先頒獎給各縣市推動成立安衛家族之核心企業滿3年者，台南市今年受表揚的核心企業共有：「希望家園安衛家族」、「真心衛您安衛家族」兩家。其中「希望家園安衛家族」以大台南總工會為代表窗口，結合南市8大工會志工推動「做工行善團」，犧牲假期，進行「弱勢家庭住宅改善」、幫助「弱勢職災勞工房屋修繕」，讓大家看見台南人情味，為了使志工朋友們行善時也要重視自身安全，未來才能在協助弱勢家庭及勞工上走得更長遠，本次更是邀請大台南總工會鄭山林理事長代表上台授獎。

▲台南市勞工局王鑫基局長表示，初賽評審結果出爐，台南市安衛家族全壘打，將參與複賽及總決賽，為台南市爭取榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一家「真心衛您安衛家族」核心企業為「台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部柳營尖山埤渡假村」，在推動工作場所職業安全衛生工作不遺餘力，連續兩年獲市府頒授「職安楷模」獎，所成立的家族是全國第一個以旅館服務業為主的安衛家族。

▲台南市勞工局王鑫基局長表示，初賽評審結果出爐，台南市安衛家族全壘打，將參與複賽及總決賽，為台南市爭取榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來在環安衛推動上有幾個議題，包括上午場「環安衛永續發展」、「科技防災」、「安全文化」等專題演講，下午場次則為企業工作環境改善與實務、智能防災與製程安全管理及產業自動化安全等三大議題，台南市安衛家族核心企業「奇美實業股份有限公司」於2021年榮獲國家職安獎，這次受邀於研討會中分享「數位科技在職安衛之運用」的實務經驗。

▲台南市勞工局王鑫基局長表示，初賽評審結果出爐，台南市安衛家族全壘打，將參與複賽及總決賽，為台南市爭取榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次大會還有另一個亮點，即是各地方政府推派安全衛生家族間執行績效評比競賽，台南市由今年度南市勞工局舉辦「安衛家族讚！安全健康Number One」安衛家族大會師取得特優獎的「奇美醫院安衛家族」、「群創樹谷安衛家族」、「東陽安衛家族」代表參加並與其他縣市家族共同競賽。

▲台南市勞工局王鑫基局長表示，初賽評審結果出爐，台南市安衛家族全壘打，將參與複賽及總決賽，為台南市爭取榮譽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局王鑫基局長表示，台南市在推動安衛家族績效評選有相當豐富的經驗，能入選台南市安衛家族績效評選特優獎是經由「台南市勞工局」、「南區職業安全衛生中心」到事業單位現場進行初步評比，加上書面資料審查表現優異，最後還必須到關子嶺安衛家族大會師中做簡報，經由專家學者評分後選出的優良單位，能代表台南市參加勞動部職安署的競賽，最後初賽評審結果出爐，台南市安衛家族全壘打，「奇美醫院安衛家族」、「群創樹谷安衛家族」、「東陽安衛家族」紛紛進入代表安全衛生家族前10名，並預計於12月12日~13日，參與複賽及總決賽，與勞動部職業安全衛生署「安全伙伴」、「職業安全衛生促進會」競賽，最後期許本次代表台南市參賽的家族，能為台南市爭取榮譽。

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