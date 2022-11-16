南消救災現場指揮及人員管制系統　高樓層火災實兵演練提升救災安全

▲台南市政府消防局於台南市北區太子龍社區進行高樓層火災搶救演練，強化系統操作於實兵搶救的整合，提升救災安全與效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府消防局上午出動21車、55人於台南市北區太子龍社區進行高樓層火災搶救演練，結合今年建置之「救災現場指揮及人員管制系統」，強化系統操作於實兵搶救的整合，提升救災安全與效能。

受限高樓結構及環境等因素，對於民眾及消防人員危險度極高，內部散熱排煙不易，濃煙循管道間竄燒、易造成方向迷失及搶救人員熱衰竭；因此，高樓建築物火災現場指揮、搶救任務及人員管制等執行內容有其特殊性，台南市政府消防局特別商請太子龍社區配合提供高樓層場地進行實兵演練。

消防局於今年建置「救災現場指揮及人員管制系統」後，也陸續辦理4場次之教育訓練，並進行版本升級，可輔助管制救災單位報到情形、指揮架構異動、救災分區、任務指派、人員安全管制及休息待命等情形，並可於事後查看救災歷程記錄；藉由本次高樓層火災實兵演練的實務操作，提升外勤人員對於系統的熟悉度，更進一步確保消防安全管制機制。

局長李明峯在演練後要求檢視實務操作成果，由第六救災救護大隊副大隊長吳青翰報告現場指揮架構及各單位搶救情形，檢視現場指揮作業、人員管制與系統操作的整合情形，並藉由「救災現場指揮及人員管制系統」即時顯示CCIO架構之功能，快速提供現場指揮管制概況。

消防局長李明峯指出，救災現場人員管制是救災安全之基本，藉由「救災現場指揮及人員管制系統」來輔助及強化救災安全機制，可進一步落實人員管制並發揮救災效能，保障市民生命財產安全。