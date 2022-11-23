法務部催討文書係金ㄟ！退休老醫師以為遇詐騙...領700萬被擋下

▲一名退休醫生收到一封真的法務部催討文書，急得要提領700萬元，不過仍被擋下。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市高齡91歲的羅姓退休醫生日前接到法務部行政執行署的催討公文書，羅誤以為遇上詐騙，帳戶會被凍結，趕緊到郵局要把700萬元存款全領光，因提領金額太大，任誰都會詢問用途，羅男又支支吾吾，更令行員起疑；警方獲報到場查證，該公文書是真的，催討也是真的，原來是羅男執業時遲遲未繳這筆錢，經過2、30年利息累積，欠下888元，羅男這才釋懷，開心的說「不領了！繼續存在戶頭裡」。

羅男日前偕同妻子前往郵局，一開口就向行員表明要提領700萬現金，面對這麼大數目，任何一個行員無不關懷詢問，但羅男支支吾吾，一會說要買土地，一會說有急用，並執意一定要馬上領到，行員直覺遭到詐騙，隨即報警。

台中市警察局第四分局春社派出所警員陳柏丞到場關心，羅男這才出示這張執行命令公文書，羅說，他以前是執業醫生，退休後就與妻子住在忠勇路透天民宅，自從收到這封公文後，因為看不懂原意，又不敢告訴其他家屬，誤以為畢生積蓄將全數遭凍結，寢食難安，心想該不會遭到詐騙，但又遲遲未收到詐騙集團進一步指示，所以決定把錢全領出來。

員警致電行政執行署確認，赫然發現這封催訪公文是真，並非詐騙，詢問執行署承辦人後，得知這筆888元的欠款，是羅男早年執業時未繳清的款項，僅須繳清888元即可，羅男這才如釋重負，笑顏逐開的說「不領了，存在戶頭裡就好」。