　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

假投資真詐騙　恐嚇交付資金幸警及時阻詐440萬元

▲台南市東區48歲郭姓女子，受到假投資真詐騙，被騙390萬元，而後再欲騙她440萬元時被一分局及時制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區48歲郭姓女子，受到假投資真詐騙，被騙390萬元，而後再欲騙她440萬元時被一分局及時制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區48歲郭姓女子，在臉書看到一則可以協助操作股票獲利的廣告，在與對方聯繫後，一名自稱投資顧問要求郭女將資金匯款至指定帳戶，後續會協助理財投資，郭女當初不疑有他，陸續匯款約新台幣390萬元，後來經友人提醒方才驚覺遭人詐騙，即至南市警一分局莊敬派出所報案。

▲台南市東區48歲郭姓女子，受到假投資真詐騙，被騙390萬元，而後再欲騙她440萬元時被一分局及時制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

沒想到該詐騙集團食髓知味，11月8日竟又利用Line訊息傳送要求郭女再次投資，一開口就是要郭女繳納新台幣200萬元的保證金，想誆騙郭女等資金到位後，再給付新台幣240萬元賺取價差，若不聽從指示又在訊息中跟郭女提到最好注意家人出入平安，使郭女半信半疑又更加惶恐不安，愈想愈不對，便又到莊敬派出所詢問，經所內備勤警員廖晏霆了解後，向郭女分析解釋詐騙集團會利用被害者的恐懼心理而聽從指示，此為典型詐騙手法，要郭女勿再受騙上當，在員警的諄諄善誘下，郭女始理解並感謝警方的耐心解釋，成功攔阻新台幣440萬元遭詐騙。但之前的投資的390萬元已難以回。

▲台南市東區48歲郭姓女子，受到假投資真詐騙，被騙390萬元，而後再欲騙她440萬元時被一分局及時制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一分局在此呼籲，近來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時提高警覺，切不可相信電話或網路上陌生人訊息之指示操作，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」警語，維護自身及財產安全。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／衝高醫「行刑式開槍殺人」　兇手癌末病逝
魔獸為何棄CBA選台灣T1？　陸媒曝主因
快訊／口罩要鬆綁了！　王必勝：11月會實施
快訊／Garena正式宣布！　結束營運《英雄聯盟》
韓警界梨泰院最大醜聞！　事後毀屍滅跡
李佳穎「情史名單」超精彩！　8緋聞一次排開
Makiyo直播砲老公冷戰「逼到她胃痛」：他只來看小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲受邀上電台專訪　王定宇讚：他是真的撐起台南的人

假投資真詐騙　恐嚇交付資金幸警及時阻詐440萬元

阿里山林鐵台車煞車連桿斷！　2工人「跳車」頭部撕裂傷

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標搶先曝光

休旅車闖高雄輕軌！車輪陷草地「動彈不得」　6旅客改搭計程車

洗車女付200元用丟的！女員工彎腰撿溼鈔票　超辛酸影片曝光

六縣市「機善小農產地直送蔬菜箱」　12日閃亮登場

新北表揚評鑑優等停車場業者　副市長陳純敬親頒獎

埋伏查獲詐欺車手、收水手　成功保住台南婦人140萬現金

南投基督教醫院55億擴建案起跑　最快117年啟用

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

黃偉哲受邀上電台專訪　王定宇讚：他是真的撐起台南的人

假投資真詐騙　恐嚇交付資金幸警及時阻詐440萬元

阿里山林鐵台車煞車連桿斷！　2工人「跳車」頭部撕裂傷

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標搶先曝光

休旅車闖高雄輕軌！車輪陷草地「動彈不得」　6旅客改搭計程車

洗車女付200元用丟的！女員工彎腰撿溼鈔票　超辛酸影片曝光

六縣市「機善小農產地直送蔬菜箱」　12日閃亮登場

新北表揚評鑑優等停車場業者　副市長陳純敬親頒獎

埋伏查獲詐欺車手、收水手　成功保住台南婦人140萬現金

南投基督教醫院55億擴建案起跑　最快117年啟用

澤倫斯基鬆口！只要「滿足5大條件」　願意與俄羅斯進行談判

川普再戰2024？　期中選舉出口民調曝「共和黨選民」也不挺

徐榛蔚母雞帶小雞！掃街拜票全黨候選人跟著跑　民眾頻喊「凍蒜」

高行健捐贈手稿文獻展今登場 　《靈山》寫作筆記本台師大首曝光

日本富士通計畫自行設計2奈米晶片　傳將委由台積電代工

華航蟬連7年APEX五星航空獎　客艙持續升級、還有新菜色登機

美期中選舉出口民調！選民逾7成不滿現狀　最關心通膨和墮胎

北市民調：蔣萬安、陳時中僅差3百分點　藍、綠、白基本盤全歸隊

沒主動申請就「強迫換卡」惹怒好市多會員　電話塞爆解法曝光

藍前市長稱「高虹安不是壞人」！林耕仁：會說這句話「是他的個人本質」

驚悚影片！女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過拖行慘死

地方熱門新聞

女洗車付200元用丟的！員工彎腰撿

阿里山林鐵台車煞車斷　2工人跳車

休旅車誤闖高雄輕軌！6旅客改搭計程車

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標曝光

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

假投資真詐騙及時阻詐440萬元

埋伏查獲詐欺車手、收水手

台南工廠火警去漬油燃燒化學泡沫搶救

台南首創身障停車識別證與免徵牌照稅一站式服務

唐氏症顧客上門　麥當勞報警趕人

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

南投基督教醫院擴建案起跑　最快117年啟用

彰化小六男童性侵小一女童

3Q哥陪王宣貿掃街

更多熱門

相關新聞

屏東婦聽「檢察官」指示開戶　警勸2小時阻詐

屏東婦聽「檢察官」指示開戶　警勸2小時阻詐

屏東市郭姓老婦預備過年用的45萬元紅包錢，遇到詐騙集團佯稱檢察官，以她涉及違法案為由要先保管，家人多次勸阻無效，報警協助，經警2小時開導，她才驚覺遇騙，與警方合作，順利逮獲來取款的顧姓男子，訊後依詐欺罪嫌送辦。

台版柬埔寨幹部名單曝　鎖定2藏鏡人

台版柬埔寨幹部名單曝　鎖定2藏鏡人

詐團幹部帶女友瘋玩墾丁　偷渡前被抓

詐團幹部帶女友瘋玩墾丁　偷渡前被抓

台版柬埔寨3死　他曝桃園警3周前獲報

台版柬埔寨3死　他曝桃園警3周前獲報

台版柬埔寨幹部「蝦董」聲押禁見

台版柬埔寨幹部「蝦董」聲押禁見

關鍵字：

假投資詐騙恐嚇阻詐

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

鄭運鵬從小看魔獸打球遭酸！緊急出面滅火

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

台灣E奶網紅脫了　凱旋門前「無罩中空」

NBA稱T1是頂級聯賽　甜瓜也將來台？

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面