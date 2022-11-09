假投資真詐騙　恐嚇交付資金幸警及時阻詐440萬元

▲台南市東區48歲郭姓女子，受到假投資真詐騙，被騙390萬元，而後再欲騙她440萬元時被一分局及時制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區48歲郭姓女子，在臉書看到一則可以協助操作股票獲利的廣告，在與對方聯繫後，一名自稱投資顧問要求郭女將資金匯款至指定帳戶，後續會協助理財投資，郭女當初不疑有他，陸續匯款約新台幣390萬元，後來經友人提醒方才驚覺遭人詐騙，即至南市警一分局莊敬派出所報案。

沒想到該詐騙集團食髓知味，11月8日竟又利用Line訊息傳送要求郭女再次投資，一開口就是要郭女繳納新台幣200萬元的保證金，想誆騙郭女等資金到位後，再給付新台幣240萬元賺取價差，若不聽從指示又在訊息中跟郭女提到最好注意家人出入平安，使郭女半信半疑又更加惶恐不安，愈想愈不對，便又到莊敬派出所詢問，經所內備勤警員廖晏霆了解後，向郭女分析解釋詐騙集團會利用被害者的恐懼心理而聽從指示，此為典型詐騙手法，要郭女勿再受騙上當，在員警的諄諄善誘下，郭女始理解並感謝警方的耐心解釋，成功攔阻新台幣440萬元遭詐騙。但之前的投資的390萬元已難以回。

市警一分局在此呼籲，近來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時提高警覺，切不可相信電話或網路上陌生人訊息之指示操作，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」警語，維護自身及財產安全。