女網友嬌喊「哥哥」慫恿投資　男解約198萬保單...幫她報復前男友

▲女子「Amy」嬌喊被害人慫恿投資，左男解約198萬元保單，加入報復行動，還好被警方及時阻擋。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市69歲左姓男子日前到銀行，希望解除一筆198萬元的美元保單，理由是他在交友軟體認識1名剛和男友分手的女網友「Amy」，Amy每天嬌喊哥哥，噓寒問暖，左男為了幫助Amy走出情傷，決定匯款投資她前男友所架、漏洞百出的網路平台，不但可賺取暴利，又能報復前男友，還好行員詢問後覺得有異報警，及時擋下左險些被騙走的198萬元。

台中市警察局第二分局立人派出所上月28日左右，接獲渣打銀行北屯分行電話，指稱有名男子疑似遭到詐騙，警員郭彥志、許展欣及高慈佑立即趕往。

左男要解約金額約198萬元的美元保單，聲稱是投資用途，員警進一步詢問作何投資，左男才說出，前陣子有名女子「Amy」在Line主動加好友，每天早晚噓寒問暖，2人聊得漸漸熟了，Amy才透露自己感情遭到背叛，身心大受打擊。

左男聽了相當同情和不忍，決定幫她走出情傷，Amy聲稱前男友任職某網路平台，該平台系統出現大漏洞，於是慫恿左男投資，一方面可賺取豐厚獲利，一方面也利用漏洞報復前男友，2人還相約報復計畫成功後，一起餐敘慶功，Amy還特別交代此事是祕密，不可告訴其他人。

▲副局長鄧學鑫（左4）偕同分局長陳家銘（左3）至銀行感謝行員協助阻詐。（圖／民眾提供）

警方一聽，立刻告訴左男這是典型的詐騙手法，先是主動加好友，透過日常關懷或裝可憐博取信任或同情，待時機成熟再向被害人借款或慫恿投資，被害人往往真心換絕情，還蒙受財產損失，員警提醒左男，切勿輕信網友所言就貿然匯款或投資，才能保障自身財產安全。

警察局副局長鄧學鑫為感謝行員協助警方守護民眾財產，特地偕同分局長陳家銘前往銀行，向經理及行員致謝，並致贈中警阻詐熊、禮品及感謝狀，表示肯定及感謝。