假女兒要借錢周轉...郵局急報警　一通電話保住桃園慈母20萬

▲彭姓婦人被假女兒詐騙急忙趕往郵局滙款，員警獲報前往勸阻。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市75歲彭姓婦人接獲假女兒電話，因為丈夫與人發生車禍急需籌措20萬元和解金，彭女愛女心切急忙趕到郵局要匯款，行員發現彭女行為異常通報警方，員警趕到後向彭女解說這是「猜猜我是誰」詐騙集團伎倆，並協助聯繫女兒後，彭女才恍然大悟未讓詐騙集團得逞。

▲▼經員警說明為詐騙伎倆並撥通其女兒電話後，終讓彭婦識破詐騙集團手法。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大林派出所昨日接獲郵局報案，指稱一名婦人疑似遭遇詐騙，員警趕到現場發現，彭姓婦人遇詐騙集團以用LINE通訊軟體「猜猜我是誰」的手法，佯稱是彭婦女兒，彭婦一度懷疑聲音不像，假女兒騙稱現在確診喉嚨痛等藉口騙過，再哭訴其老公與他人發生車禍，需要鉅額和解金無法償還等語向彭婦週轉20萬元。

彭婦心疼女兒遭遇，未多做求證急忙趕到郵局臨櫃準備匯款20萬元至指定之帳戶，經員警耐心向彭女委婉說明告知此為歹徒詐騙之慣用手法，彭女恍然大悟取消匯款保住20萬元，員警撥通其女兒電話後，確認借錢一事是子虛烏有，並感謝行員和員警的阻詐。

大林派出所所長曾儒義表示，民眾接到久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，勿憑電話中訊息就依照對方指示匯款，應提高警覺主動求證，或撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線。