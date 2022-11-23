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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

風雨中車掃民眾熱情不減　侯友宜：比四年前充滿更多感動與激情

▲侯友宜23日上午在土城進行車隊掃街。（圖／記者蘇晏男攝）

▲侯友宜23日上午在土城進行車隊掃街。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大大選今（23日）倒數3天，尋求連任的國民黨籍新北市長侯友宜上午9時與黨內議員候選人一同到土城進行車隊掃街，即便是下雨天，沿途不少民眾對侯回比勝利的V型手勢「YA」（代表侯友宜競選號次）。對此，侯友宜受訪時坦言非常感動。

侯友宜23日上午9時與國民黨議員候選人林金結、洪佳君、黃永昌、呂家愷等一行人的車隊從福田路51號出發，繞至中央路後一路北上直至五穀先帝廟，議員候選人江怡臻則在這途中加入。侯友宜車掃沿路手比「YA」，即便是下雨天，民眾反映仍相當熱情，除有數十名支持者持競選旗夾道歡迎外，不少住戶也特地走出來一窺侯友宜，甚至有大樓住戶從窗台向侯比「YA」。

▲▼侯友宜土城車隊拜票、參拜五穀先帝廟及市場拜票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜到五穀先帝廟參拜。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜在五穀先帝廟受訪時表示，土城市民給他滿滿熱情，「給我比YA 勝利」，即便今天在風雨當中，他們仍站在街頭，甚至有些從店家衝出來或在樓上比YA，讓他非常感動，也謝謝沿路來市民給他的支持，他會繼續加油 讓土城地區變得更好。

對於有無信心比上次開出更高的票？侯友宜說，他對自己的團隊非常有信心；他這幾天掃街或車掃，已跑遍將近一半以上的區域，所有市民朋友都踴躍比YA，讓他感動之餘，也認為這次比四年前充滿更多的感動與激情，而這些會激發他更努力往前走，好好做事，來回饋市民滿滿的支持。

▼侯友宜向大樓住戶比YA。（圖／記者蘇晏男攝）

▼侯友宜向大樓住戶比YA。（圖／記者蘇晏男攝）

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關鍵字：

侯友宜土城車隊掃街2022新北市長2022九合一大選

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