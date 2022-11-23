陪蔡適應雨中拜票　林靜儀：下禮拜不要回來委員會了

▲立法委員林靜儀陪同蔡適應車隊掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應與基隆市長林右昌，今（23日）上午在成功一路、安樂路一段前向市民請託拜票；路口拜完票後，緊接著與立法委員林靜儀進行車隊掃街，馬不停蹄地進行最後衝刺。蔡適應表示，林右昌市長和林靜儀委員，都是和他一起打拚的夥伴。林靜儀也表示，她希望蔡適應下周不要回來委員會了！

蔡適應表示，過去的這一段時間，他的對手做出很多污衊他的事情，但是昨天的第二次政見發表會，相信很多朋友都看到謝國樑肯定林右昌和蔡適應的合作，肯定基隆市府團隊推動基隆的改變，蔡適應跟市府團隊的溝通沒有距離，所以他當市長會繼續延攬基隆市政府團隊，持續基隆的改變。

▲基隆市長候選人蔡適應與基隆市長林右昌在路口向市民請託拜票。

蔡適應車掃前提到，林靜儀委員是很優秀的醫生，也是很優秀立法委員，過去在台中第二選區，打破地方的家族政治，這一陣子多次陪他召開記者會，或來到基隆陪他掃街，都是為了可以打破基隆的地方派系和家族金權政治，他們有信心11月26日勝選，讓基隆的政治環境能夠簡單乾淨。

林靜儀表示，「她希望蔡適應下周不要回來委員會了！」她以一個外縣市到基隆民眾的立場，基隆真的改變很多。她以前從來不會想到要來基隆玩，很多朋友跟她說，「基隆變得很漂亮」、「基隆跟以前完全不一樣」，希望林右昌和蔡適應這八年的努力，可以延續下去，而不是讓家族政治、家族企業，來壟斷基隆市的治理。

▲林靜儀陪同蔡適應進行車隊掃街進行最後衝刺。



林靜儀說，她在台中所見到的狀況，現在也在基隆出現，她和蔡適應都是出身一般平凡人的家庭，所以她以自身的經驗，呼籲基隆市民朋友，城市的治理應該留在基隆市民的手中，而不是舊的家族企業、舊的地方派系來把持，基隆的這一仗很重要，蔡適應有能力來終結，懇請市民朋友一起來延續基隆的蛻變。

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