九合一倒數72小時！　一圖看懂你該知道的3件事

▲投票所。（資料圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

九合一選舉將於本周六（11/26）舉行，進入倒數72小時，根據中選會公告，直轄市、縣市長選舉人共1896萬7771人，18歲公民權複決投票權人則有1923萬9392人。而本次選舉也因疫情有相關規定須遵守。

一、投票時間、地點

2022年九合一選舉投票時間自11/26上午8時至下午4時，需由本人帶身分證、印章、投票通知單到戶籍地的投票所投票，「中央選舉委員會」網站上有各地區投票地點。

▲投票通過門檻。（圖／記者崔子柔製）



二、選票的數量與種類

依據戶籍地可分為3種類別：

6都（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）：市長、市議員、里長3張選票，加上1張修憲複決票，共計4張票。居住在原住民地區會多2張選票（區長、區民代表），共計6張票。

基隆市、新竹市、嘉義市：市長、市議員、里長3張選票，加上1張修憲複決票，共計4張票。

其餘13縣：縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長5張選票，加上1張修憲複決票，共計6張票。

三、疫情相關規定

11月21日（含）後確診者不得進行投票，違者最高可罰200萬元，根據疫情指揮中心規定，雖然投票所不接受當場檢舉，但民眾可向地方單位檢舉。

民眾進入投票所皆要進行體溫測量，若溫度高於攝氏37.5度，會引導至有防疫遮屏的「防疫專用投票區」，隨後進行清消。

根據本站先前報導《中選會精算18歲公民權通過門檻》，中選會22日公告「111年地方公職人員選舉」、「憲法修正案公民複決第1案」的投票權人統計。若憲法修正案要通過，以投票權人1923萬9392人計算，通過門檻為961萬9697票。

針對各界關注的選票結構分析，中選會22日說明，修憲複決公投的投票權人總數近1924萬；其中，首投族部份如依內政部前於8月時之推估，約76萬人。

另外，修憲複決通過門檻部分，依規定為「有效同意票超過選舉人總額之半數」，以投票權人數1923萬9392人計算，其過半以上（並非達半數）為961萬9697票。