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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉淚投「民進黨最邪惡派系」陳時中　PTT鄉民：開箱人的本性

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

記者鄒鎮宇／綜合報導

九合一選舉將於26日舉行，台北市議員「呱吉」邱威傑近期在直播中表示，民進黨台北市長候選人陳時中背後的英系、前國策顧問黃承國等人是「民進黨最邪惡的一群人」，但他仍會含淚投下去。對此，PTT鄉民感嘆，邱威傑起初說要網紅參選民主開箱，最後開出來的東西「大概是一個人的本性吧」。

邱威傑近日直播時表示，無黨籍台北市長候選人黃珊珊相對於沒有常識的台北市長柯文哲，是可以好好溝通、做好市長工作的人，而陳時中擔任指揮官時防疫的中間過程先不論，從結果看來都對台灣的經濟、社會及死亡率都有所把控，防疫成果不差，也是可以擔任台北市長的人。

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲邱威傑表示，陳時中的背後的英系是民進黨最邪惡最邪惡的一群人，但他還是會含淚投下去。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

「我看得非常不爽」，邱威傑話鋒一轉，他雖然偏綠，但陳時中的背後是英系、前國策顧問黃承國所等人；他直言，這些人基本就是黑道角頭及地方勢力，是民進黨最邪惡、黑暗及拐瓜劣棗的集合體。

他認為，有良知的民進黨員都應該把這些人趕出去，但他們卻沒這麼做，原因就是「太想贏」，且現在網路上的側翼網軍，基本都是英系所豢養的鷹爪，讓他看得很不順眼。

對於黃珊珊，邱威傑表示，黃珊珊若想參選議員，不管幾次都會上，但無黨籍要參選市長實在太難，因此背後需要依靠民眾黨。他表示，柯市府內民眾黨的局處首長都做得不好，比較可以的都不是民眾黨的人，可能還是民進黨的，加上柯文哲也想贏，還去和鍾東錦談過話，種種行為都讓他不滿。最重要要的是，他認為民眾黨跟其他黨派都沒有核心價值，因此他只能含淚投給陳時中，也期望總統蔡英文結束任期後，民進黨內英系的壞人可以跟著消失。

▼影片2:53:25處。

針對邱威傑的言論，PTT網友不買單地表示，邱威傑認為民進黨是台灣政治的必要之惡，「民進黨的核心價值是什麼？相信大家都有所耳聞，其他黨派的核心價值是什麼？邱威傑自己遮起來就說沒有。壞人能自己消失？這是40歲的男人還是10歲小孩說的話？如果是前者，不知道是天真還是噁心」

「假中立真舔壞人」，該名網友認為，邱威傑起初說要做民主開箱，但最後開出來的東西，「大概是一個人的本性吧」，即使把自己包裝成知識份子、真性情及理性中立，「最後還是禁不起這波考驗，嘴上說著對方多壞多壞，最後還是活成了討厭的樣子」。

網友看完紛紛留言，「屠龍者終成惡龍」、「壞人會自己消失，又不是智障在幻想」、「自己本人都說自己偏綠了」、「呱吉的粉絲就是覺醒青年那派，覺醒青年大多是支持民進黨的，呱吉當然不敢罵民進黨、得罪自己的粉絲」、「他如果不是走政治路，這樣抱持清高是沒問題，但就是因為走政治圈，你就是要跟你鄙視的人同流合污吧」、

也有人幫邱威傑說話，「想知道民眾黨的核心是什麼，敲碗」、「呱吉雖然偏綠，但是也很常罵民進黨吧」、「他不過就是表達自己的意見而已，有什麼問題啊」、「人人都聖人呢」、「是嗎？他只是活成你討厭的樣子吧」。

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