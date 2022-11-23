柯志恩同台館長：高雄薪水比台北少1.5萬　不是人人能進台積電

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長候選人柯志恩22日晚間接受館長的訪問，感嘆高雄不缺工作，缺的是高薪的工作，高雄人的薪水可能比台北人少7000~15000，雖然高雄一直要引進高科技產業進來，但是也不是人人都能進台積電。

柯志恩在訪談中回答館長有關「產業加值」的問題，高雄人的薪水比台北人少7000~15000，可是每個政治人物都在高喊要高雄產業提升、要引進高科技產業，但是高科技產業可以造就多少就業人口？高雄最多的人口還是第三級產業，像是觀光業等等。

▲柯志恩接受館長的訪談，強調高雄不是人人都進得了台積電，不能把提昇薪資都寄望在台積電。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



柯志恩進一步解釋，第三級產業的人口比較多，但是產值跟工業比是比較低的，這麼多人口分配這麼少的產值，那薪水當然就不會高，最好的方法是經濟量體提升，並且盡可能協助中小企業數位化，所以高雄最大的問題就是產業不夠多元化。

柯志恩強調，雖然台積電投資高雄會是一個很大的利基，但是不是每個人都可以進台積電，大家只想要「我的家裡不要停電，我的麵包店、炸雞店、便當店都有生意做」，一「積」沒有辦法救全部，還是要活絡高雄最多勞工從事的產業，所以強調高附加價值、高薪、高技術。

▲柯志恩認為，產業多元化，才能讓北漂的高雄年輕人願意回鄉。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



柯志恩說，她這次競選就貢獻了10個北漂的高雄人回來，主要是從事視覺媒體類型的專業人才，這些年輕人如果不是因為選舉，即使有這些技術，也難以在高雄生存，所以即使要付房租也要跑到台北，但是在台北可以做他喜歡做的事，現在年輕人都要做「有意義的事」未必是追求很高的薪水。

柯志恩指出，但是高雄沒有這些舞台，所以才需要把產業多元化，讓年輕人可以開獨立書店、做地下樂團等等，除了讓生活有意義之外，還可以圖個溫飽。



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