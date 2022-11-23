韓國瑜挺林耕仁　朱學恒嗆「貪」：他2024年還想要有發展

記者黃翊婷／綜合報導

宅神朱學恒曾說誰幫國民黨新竹市長候選人林耕仁站台，「站一個打一個」，卻遭韓國瑜反酸「好嚇人啊」。對此，朱學恒表示，他對於林耕仁被當槍使這件事很有意見，至於韓國瑜，「我告訴你就是一個字『貪』，他還想要選主席，還想要後面（2024年）有發展」。

▲韓國瑜為林耕仁站台。（圖／記者陳凱力攝）

朱學恒在22日播出的節目《新聞不芹菜》中，被主持人黃光芹問到遭林耕仁提告的事，他表示，林身為一名資深的議員，姑且不論過去6屆是否揭發過什麼弊端，「但你明顯是人家餵你資料之後，拿來打明明跟你有一段距離的候選人（高虹安），那就是老柯（柯建銘）把你當槍使嘛！你把地獄之門打開來之後，後面百鬼夜行不怪你嗎？」

朱學恒提到，側翼網軍事後居然去搜尋高虹安辦公室員工的前妻的冰櫃號碼，還把對方的姓名、小孩照片傳得到處都是，而這些事情早在林耕仁爆料之前，大家就已經知道了，結果只有林一個人說出來，他認為選舉政治要有底線，「人死萬事休，任何有正常道德的人都不會再碰這個議題」。

▲朱學恒直言韓國瑜「貪」。（合成圖／翻攝自YouTube朱學恒的阿宅萬事通事務所、記者湯興漢攝）

而關於和韓國瑜隔空互嗆一事，朱學恒直言，幫林耕仁站台是「非常失智、失去正確決策力的方式」，那些幫忙站台的人都是重權力、想要回歸政壇，「我直接講就是韓國瑜」，但韓的問題在於，當年他大敗之後，大家在打最辛苦的仗，他卻跑去做公益，好不容易打到藍營順風、綠營逆風，他又跑出來收割，這是最讓人無法接受的事情，「到底有沒有在反省？」

「政治可以這樣瞎掰嗎？」朱學恒接著說，韓國瑜再次讓韓粉到處亂鬧、出征，「韓國瑜為什麼再出來？我告訴你就是一個字『貪』，他還想要選主席，還想要後面有發展」，然而政治人物必須以民為本、以國為重，否則走不長遠，他覺得韓國瑜要貪就實話實說，畢竟任何人都有慾望，遮遮掩掩反而壞了大局，「我真的不能原諒，他跑去柯志恩的場子又講高雄又老又窮，你們真的沒有想過上一次怎麼輸的嗎？」