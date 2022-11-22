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增加收托量能！視察基隆信義親子館　林右昌：完成7區政策承諾

▲▼視察基隆信義親子館 林右昌：完成7區政策承諾。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察基隆信義親子館，林右昌完成7區政策承諾。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府以「一區一親子館」為目標，提供本市育有6歲以下兒童的家庭，更友善托育服務環境，市長林右昌今（22日）和立委蔡適應、社會處長吳挺鋒，視察信義親子館暨社區公共托育家園，預計今年12月中旬辦理試營運，2023年1月正式對外開放。林右昌表示，七區親子館政策完成，中正區甚至升格祖孫館，七區親子館斥資5350萬元逐步完成。

林右昌指出，他上任之初提出「一區一親子館」政策，信義親子館暨社區公共托育家園，近期將完成，服務信義區民眾，信義親子館斥資2500萬元，中央補助1700萬元，市府自籌800萬元，1樓提供0到2歲托嬰使用，2樓則供2歲以上小朋友使用，未來是信義區親子活動空間。

▲▼視察基隆信義親子館 林右昌：完成7區政策承諾。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，七區親子館政策完成，中正區甚至升格祖孫館，廣受民眾歡迎，七區親子館斥資5350萬元逐步完成，基隆市在社會照顧與孩子活動空間，在過去是很少的，基隆欠缺是室內空間，也難找到閒置空間做活化與轉化，信義親子館是全新建物，今年12月中旬試營運，明年1月正式啟用。

蔡適應表示，信義親子館由中央與地方合作，建物外觀設計，色彩活潑明亮，讓大小朋友到來，第一眼感到快樂溫馨，除親子館還有兩歲以下托嬰服務，表達一區一托嬰目標逐步推動，後續經營是持續前進的方向。

▲▼視察基隆信義親子館 林右昌：完成7區政策承諾。（圖／記者郭世賢翻攝）

市府社會處長吳挺鋒指出，信義親子館是基隆第一棟，獨立新建並整併托嬰及親子館的2層樓建物，設計融入海港特色，結構船體造型，不規則開窗係仿照嬰幼兒繪畫抽象線條，外牆則以嬰幼兒喜愛彩色積木作為塗刷概念，堆疊出童趣意象。

社會處表示，1樓可收托12名幼兒的社區公共托育家園，2樓則是親子館，位置緊鄰市立醫院，鄰近身心障礙福利服務中心，可成為區域型社會福利服務據點。工程已近尾聲，為及早開放場館，後續營運單位基隆市天愛社會服務協會已提前進場規劃，將融入環境保護的概念，進行室內裝修及空間布置規劃。於工程完工驗收，取得使用許可後，預計12月中旬辦理試營運，2023年1月正式對外開放。

▲▼視察基隆信義親子館 林右昌：完成7區政策承諾。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼視察基隆信義親子館 林右昌：完成7區政策承諾。（圖／記者郭世賢翻攝）

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