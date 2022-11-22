妻花3000接髮人夫氣炸！狂罵「我一個月才賺1萬7」　逼拆掉退錢

記者蔡儀潔／ 綜合報導

大陸遼寧一名男子因妻子花費680元（人民幣，下同，約新台幣3000元）做頭髮，氣得到理髮店要求退錢，稱自己月薪僅有4000元（約新台幣1.7萬元），期間怒罵妻子，「一天啥也不幹就接頭髮？」。此事登上微博熱搜，引發網友論戰。

綜合陸媒報導，事發於11月20日，一名美髮店女老闆給女顧客接髮後，被夫妻倆找上門，要求拆頭髮並退錢。監視器畫面顯示，該名男子怒氣沖沖表示，自己一個月只賺4000元，卻要養兩個人，「你知道我一個月掙多少錢嗎？一天啥也不幹就接頭髮？誰正經人接頭髮？」

女老闆堅稱自己接的頭髮沒有問題，可以幫忙拆掉但無法退錢。整個過程中，該名人妻僅表達自己喜歡接完頭髮後的效果，「我挺喜歡長頭髮的」，之後便默不作聲撫摸頭髮，無奈地看著老公。

該名男子之後威脅女老闆若不退錢，就要打電話報警；女老闆回說，「你報警也行，我接的沒問題，我也沒騙她也沒咋地（怎麼樣）。」最終男子以失敗告終，使勁拉扯著妻子離開美髮店。

▲事發畫面。（圖／翻攝自秒拍）

此事今（22）日登上微博熱搜，並引發論戰，一部分網友批評妻子，「賺多少錢辦多少事，月入4000還要養家，花680接頭髮有必要嗎？」、「這女的是有點拎不清，老公賺錢少是他的能力問題，那你結婚了自己不上班，還要花680接個無關緊要的頭髮，怎麼想的」。

不過也有許多人表示支持，「男子沒必要去理髮店鬧事，只需跟妻子好好溝通下，要合理消費」、「貧賤夫妻百事哀」、「沒本事的男人才會去計較這些，有本事的男人都沒空管老婆花多少錢」。