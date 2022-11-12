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「只買得起UNIQLO+NET」50K男超自卑！揭1關鍵：年薪千萬也在穿

UNIQLO（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO會買UNIQLO，卻擔心穿得太平價，會影響形象。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「行頭這東西，很重要嗎？」一名男網友表示，考慮平時開銷太大，只買得起NET、UNIQLO、無印良品等品牌，「簡直就是我的天堂！」不過原PO也非常在意眾人的眼光，畢竟材質與百貨專櫃有落差，因此他不禁自卑求問，「會不會在脫下外套後，被別人看到牌子的那瞬間，形象就破滅了？」

一名男網友在Dcard透露，目前月薪近50K，考慮每月固定開銷頗多，因此他在穿著打扮上能省則省，「NET、UNIQLO、無印良品等，簡直就是我的天堂，款式風格多元，價格又便宜！」

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原PO繼續說道，百貨專櫃衣服動輒3000至4000元、皮衣還要破萬元，而這些國民服飾雖然CP值高，但一分錢一分貨，「材質確實沒有到很好，很明顯摸得出來。」

▲▼士林區中正路上「NET 士林二店」開業已25年，為目前士林商圈碩果僅存的NET店面。（圖／記者賴志昶攝）

▲▼北京無印良品MUJI門市,新疆棉。（圖／記者陳政錄攝）

▲原PO也是NET與無印良品的常客。（示意圖／記者賴志昶攝、資料照）

對此，原PO也好奇求問眾人看法，「會不會在脫下外套後，被別人看到牌子的那瞬間，形象就破滅了？行頭這東西，很重要嗎？」

文章引發討論，網友認為，穿得出個人風格與品味才是關鍵，別盲目追求昂貴服飾，「刻意穿有牌子的，無非都是不會穿搭的+9，去凸顯自己很會穿很潮似的，真正會穿搭的，管你百元衣服，還是千元潮牌萬元名牌衣，穿什麼都好看」、「覺得丹寧材質的可買平價服飾，但如果要買皮衣建議還是捏下去，別考慮平價品牌了」、「牌子不是重點，是你整個人散發出的感覺，要不然也是很容易把精品穿成地攤貨」、「我衣櫃80%都來自無印或UQ，只有外套偶爾會買比較貴的，一個人的魅力不在於外在行頭，所謂的質感也並非用錢堆砌，能把平價品牌穿得好看才是真的帥」、「我主管年薪千萬也常穿UQ」。

也有人分享金錢觀，「我覺得UQ、無印就很讚了，偶爾可買比較貴的單品（例如羽絨外套），也常看很多人把大部分收入花在這些服飾包包鞋子上面，行頭很好，但生活品質可能就未必」、「我也是5萬出頭，根本覺得自己超窮，看到大家韓貨每個月都買上萬，還有包包化妝品保養按摩健身課程，覺得精緻女孩根本是用錢砸出來的」。

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關鍵字：

NETUNIQLO無印良品月薪服飾百貨平價國民衣

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