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買婚戒「女友拒絕復合」　他秒衝好市多退貨！友驚呆：思想真周全

▲▼好市多,金飾,黃金（圖／記者劉維榛攝）

▲男友買好市多金飾求復合，結局神展開！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真是顛覆我的三觀！」一名女網友透露，近日一位男性友人買戒指要向女友求合，就怕遭到拒絕，戒指就白花錢了，男方腦筋動得快竟跑到好市多買金戒指，還再三向店員詢問是否可「退貨」。而結局悲催，女方不願意復合，男方也衝回好市多退貨，讓原PO看傻直呼「思想真周全！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》傻眼表示，日前得知有人「買好市多金飾」，等到女兒出嫁後，再回到好市多退貨，厚臉皮舉止讓眾人看傻，怎料身旁友人也上演荒謬戲碼。

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原PO說，一對情侶友人鬧分手，女生想婚、男生卻主張不婚，雙方鬧僵一陣子後，男生態度意外180度大轉變，想買戒指向女友求婚，卻又擔心被婉拒，於是想起好市多金飾能退貨。

友人挑好金飾後，向店員再三確認是否能退貨，得到「可以」的答案後才安心購買。不過結局悲催，女友拒絕復合後，男方真的衝回好市多退貨，讓原PO驚呼，「證明了好市多真的沒有騙人讓他退貨了...真是顛覆我的三觀，思想真周全！」

奇葩文章曝光後，引來千名網友咋舌回應，「要是買到被退貨過的，感覺很帶屎」、「連一套金飾都付不起，乾脆不要娶老婆了，丟臉」、「萬一求婚成功就麻煩了」、「退貨有黑名單嗎」、「恭喜求婚失敗」、「跪求好市多出來蓋房子」、「自己跟自己結婚好像沒毛病」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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