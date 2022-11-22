副議長倒戈支持高虹安...國民黨基層炸鍋！籲團結贏回新竹

▲新竹市議會副議長余邦彥倒戈支持民眾黨高虹安，國民黨新竹市議會黨團22日在林耕仁競選總部號召藍軍大團結，呼籲贏回新竹。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／新竹報導

國民黨新竹市議會黨團22日中午在林耕仁競選總部召開臨時記者會，針對新竹市議會副議長余邦彥倒戈改支持民眾黨高虹安，黨團嚴正指出，態度堅定與黨中央立場一致，唯一支持三號新竹市長候選人林耕仁，立場沒有改變，且余的舉動已讓藍營支持者炸鍋，並激起藍軍團結氣勢，呼籲藍軍大團結、贏回勝選。

國民黨黨團總召陳治雄、議員黃美慧、鍾淑英、陳慶齡、張祖琰、吳青山、蕭志潔、黃文政、段孝芳、顏政德、前議長鄭成光，議員參選人徐美惠、吳旭豐、張文興，鄭正鈐委員辦公室副主任李啟輝、何志勇辦公室主任黃兆勇及前新竹市長林政則、童勝男也一同出席。

陳治雄說，林耕仁提名後以嚴謹態度，對打弊興利提出有見地的建議，包含棒球場、將軍村等弊端，更對新竹發展提出八大願景。陳治雄也說，新竹市還是藍綠對決，白營在新竹是「無根浮萍」，最後下架綠營的人選絕對是林耕仁，黨團對此強烈支持。

陳治雄也說，國民黨團今天出席不只是過半，還是「絕對多數」，議員們除了表達個人參選態度，也堅決支持林耕仁，從一而終，沒有改變。最後眾人也同聲大呼「團結新竹人，搶救林耕仁」口號，表達決心。

黨團聲明也指出，朱立倫主席已多次強調，林耕仁是下架民進黨的唯一人選，國民黨黨團的立場堅定，唯一支持林耕仁。國民黨黨團表示，余邦彥個人的立場與選擇令人費解，但國民黨黨團立場堅定，堅決支持林耕仁，並且會齊心一致全力團結所有新竹市民在1126日投下支持林耕仁的神聖一票，藍軍大團結、贏回新竹。