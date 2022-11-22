林佳龍批耶誕城「庸俗化」　新北市府回嗆：連耶誕城都沒看過

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨新北市長候選人林佳龍近日批新北歡樂耶誕城淪為庸俗化，新北市政府副發言人羅婉庭22日反嗆，林佳龍稱他們辦的花博是光影藝術，而耶誕城卻是「光害」，難道雙標就是文化素養嗎？更痛批他「連耶誕城都沒看過，就來選新北市長。」

林佳龍21日批評，活動時間長達53天的「新北歡樂耶誕城」真的太久，而且千篇一律、了無新意，很多文化界的朋友真的說看不下去，狠酸新北市長侯友宜「躲在城堡裡面」，面對質疑都回「好好做事、依法辦理」。林佳龍舉例，歡樂耶誕城時間延長、預算加倍，從萬聖節辦到感恩節，辦到聖誕節，還要辦到跨年，新北市民只有塞車、噪音、光害的活動可以參加，沒有讓人感覺光榮的大型活動。

對此，羅婉庭質疑，稱他們辦的花博是光影藝術，而耶誕城卻是「光害」，難道雙標就是文化素養嗎？虧損、賠償、停工就是他的「城市設計」？捷運山手線、八大轉運中心、水湳國際會展中心花鉅額規劃費或變更設計費，最終工程延宕，又中止快捷巴士害台中市府賠償近千萬、花毯節搬家、爵士樂節改名，這就是他示範的「城市裁縫師」？

至於林佳龍提到的光影藝術，羅婉庭怒轟，「這些都證實了林佳龍連耶誕城都沒看過就來選新北市長。因此，我們再度熱烈邀請林佳龍來觀賞耶誕光雕秀、逛逛德國耶誕市集，感受佳節氣氛。」

羅婉庭強調，今年耶誕城引進Disney+主題3D雷射光雕投影秀，也首次將「北極光」搬進耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，每場光雕秀播映後更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境，歡迎林佳龍來體驗。

羅婉庭進一步批評，國外知名耶誕市集都有古老歷史，法國史特拉斯堡耶誕市集自1570年就開始舉辦，至今超過450年，聞名全球，難道林佳龍認為是千篇一律、了無新意？歡樂耶誕城是新北市驕傲，孩子們從小到大累積的回憶，更是全台灣最盛大、最受歡迎的節慶活動，且開辦12年以來主題每次都不同，「不可能連這個都不知道吧！？」

另針對林佳龍稱讚基隆漁港的改變，羅婉庭認為，新北市從108年推動「嗨漁港計畫」至今，已翻轉14處漁港，改變了過去髒亂惡臭的漁港印象，除了保障漁民作業安全，更讓旅客能從白天玩到夜晚，串聯自行車道、兼顧文化及親水風貌的淡一漁港、釣魚天堂草里漁港的咖啡驛站等，讓白天漁港有著各種不同的風貌，狠酸「林佳龍竟然對此一無所知，實在沒看過這麼不用功又膚淺的候選人。」