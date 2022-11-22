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跨黨派青壯民代挺徐定禎　籲集中選票翻轉「苗栗國」稱號

▲▼跨黨派新世代力挺徐定禎 齊聲呼籲集中選票、返鄉投票 徐定禎女兒里唯。（圖／羅致政國會辦公室提供）

▲徐定禎女兒里唯。（圖／羅致政國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，立院民進黨團總召柯建銘、民進黨立委賴品妤、無黨籍立委林昶佐、苗栗縣議員曾玟學，與苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯，22日於立法院召開記者會，呼籲苗栗選民集中選票。跨黨派民代陳柏惟、黃郁芬、黃捷、廖郁賢、洪慈庸也拍影片相挺，要集中選票、全國動起來，讓苗栗真正發生改變。

▼跨黨派新世代力挺徐定禎 齊聲呼籲集中選票、返鄉投票。（圖／羅致政國會辦公室提供）

▲▼跨黨派新世代力挺徐定禎 齊聲呼籲集中選票、返鄉投票 徐定禎女兒里唯。（圖／羅致政國會辦公室提供）

徐定禎競選總部發言人的曾玟學表示，苗栗縣是西台灣唯一不曾政黨輪替的縣市，導致這些人在地方為所欲為，進而使地方財政破產，希望這次苗栗人能夠做出最好、最理想的選擇。獲得行政權才是終結地方黑金最直接的方式。

林昶佐表示，在過去幾個月台北人都有一樣感受，除台北外最關注就是苗栗，不只是因為鍾東錦各種匪夷所思的前科跟新聞，最重要的是，過去因為不可能改變，被外界戲稱為苗栗國的苗栗，今年年底就可能改變。

林昶佐指出，過去幾個禮拜自己也去苗栗輔選很多次，一坐上計程車，司機大哥就說苗栗有可能改變，從想都不敢想到敢說，這周六就是要讓它實現，最後關鍵時刻大家要集中選票、全國動起來，讓苗栗真正發生改變。

柯建銘打趣指出，可能很少人知道他是徐定禎主任委員，「畢竟我都在高虹安！」今天是跨黨派青壯世代記者會，這是有歷史意義的，苗栗在新竹隔壁而已，過去選舉自己都會去助選，但都沒辦法撼動結果，這次機會終於來了，「我有機會參與這一刻，非常光榮，台灣民主政治轉型最後的戰場就是苗栗。」

柯建銘表示，苗栗要揮別苗栗國、黑金、黑道、殺人、買票，選舉能集中污名在一人身上，非常不簡單，選誰大家都很清楚，一定要拋棄鍾東錦，台灣自有選舉史以來，72年第一次有機會改變苗栗，改變台灣民主政治的重要轉捩點，「這次選舉過程中，要跟很多苗栗鄉親感謝，選情熱烈程度超乎過去想像，這代表起風了，摧枯拉朽之勢要改變苗栗！」

賴品妤指出，苗栗縣長選舉在台灣民主政治史有指標意義，72年從未政黨輪替， 國民黨執政也造成苗栗縣府嚴重財務負擔、福利縮水又負債累累，自己過去也參與很多相關的社會運動，不管這陣子是自己去輔選、還是遇到出外打拼苗栗人，都可以感受到苗栗鄉親忍了很久。

對於苗栗縣長選戰，賴品妤表示，尤其是青年世代，對於鍾東錦殺人未遂前科又開腸剖肚、也講不清楚自己跟砂石業的關係，苗栗已經民心思變，不論是什麼時候，青年世代都是改變社會的關鍵力量。

賴品妤指出，這麼多次的互動過後，自己覺得徐定禎就是個和藹可親的阿北（大叔），但噯噯內含光，他非常清楚苗栗的狀況，從徐定禎過去的經驗來看，他對這片土地是有愛的，他就像苗栗的唐吉軻德，很多次的結果不如人意，但徐還是繼續打拼，他擔任頭份縣長時期，已經證明自己有很好管理財務的能力。

賴品妤表示，徐定禎提出5大願景、10大承諾的政見，整合中央跟地方的資源，就各種面向打造宜居的苗栗縣，選對人才會做對事 這次選舉會是台灣民主史上的重要轉捩點，集中選票、做出正確選擇。

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