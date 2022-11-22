盧秀燕掃街　大眼混血正妹搶合照：要傳IG跟朋友炫耀！

▲盧秀燕掃街遇大眼混血正妹「神似藝人李詠嫻」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

決戰黃金周！選戰倒數4天，全力催票的台中市長盧秀燕今（22）日到北區最大傳統市場「東興市場」，逐攤握手向攤商問候拉票，簽名拍照通通來者不拒，沿途還遇到神似藝人李詠嫻的混血美女，興奮地說要合照上傳IG跟朋友炫耀。外傳對手蔡其昌要辭立法院副院長，盧秀燕表示，真心認為蔡副院長「不用辭！」留在立法院為台中發聲、爭取經費，而她留在台中市，繼續拚建設。

▲網傳對手蔡其昌將辭立院副院長衝刺選舉，對此盧秀燕喊話「蔡其昌續留中央」。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕提到，她知道這段時間，一直有外界批評蔡其昌副院長「吃碗內看碗外」，希望他要比照之前參選台中市長的現任立委，都在選前請辭的前例，請辭立委職務。

盧秀燕強調，她不是要幫蔡副院長解套，她是真心認為蔡副院長「不用辭」`，因為蔡副院長留在立法院，繼續擔任立法院副院長一職，為台中發聲，為台中爭取經費，盧秀燕留在台中市，繼續拚建設、照顧市民，這才是符合台中市民最大的利益，最好的安排，也是兩全其美的方法。

▲盧秀燕今天前往東興市場掃街拜票。（圖／記者游瓊華翻攝）



人就住在北區的盧秀燕今天到東興市場拜票，她強調北區是她立委時期的起家厝，過去8次選舉都讓她當選，她也一直懷著感恩的心用建設回饋地方，所以在市長選舉最後階段，她回到東興市場，等同回到自己的家來看看鄉親好朋友，爭取大家的支持。