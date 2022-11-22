「鄭運鵬助機捷通車、鐵路地下化」　蔡英文：還幫減輕600億負擔

▲總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬22日一同視察「桃園機場捷運延伸線A22站」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日視察「桃園機場捷運延伸線A22站」時表示，是民進黨立委鄭運鵬協助機捷通車，並爭取中央補助，讓桃園鐵路地下化，大幅減少600億負擔，還規劃首都圈的發展，推出「1200首都通」的想法；而同時是桃園市長候選人的鄭運鵬則說，市民朋友互相協助支援獲得信任度的團隊，才符合下一階段桃園市民的期待，也相信市民看到桃園的改變絕對不想走回頭路，讓他和市長鄭文燦一棒接一棒。

蔡英文表示，這幾年來，她常常來桃園，為了視察軌道建設，也來了好多次，桃園是建設最多且進步速度最快的地方。她說，中央地方一起合作，將桃園快速翻轉，變成一個現代都會區，軌道建設就是整個建設計畫裡最重要的一環。

蔡英文指出，從2016年擔任總統以來，交通部就持續在桃園進行很多計畫，且全心全意投入。除了歷任交通部長之外，最重要的靈魂人物就是現任部長王國材，從擔任次長開始，即負責相關計畫，全程參與。

蔡英文說，當初大家認為鐵路地下化是不可能的，她擔任總統後，在市長鄭文燦及團隊的努力下，「我們一起把鐵路地下化」，這是最關鍵的桃園軌道工程，讓桃園的發展不會因為鐵道的存在，而產生隔離的情況，也有非常好的都市景觀及便利的交通。

蔡英文說，感謝協助鐵路地下化的朋友們，因為他們的堅持，造就了鐵路地下化，再加上有好幾條捷運同時在進行，造就中壢及桃園的交通網，尤其是軌道的交通網，對於一個現代都會而言，是最重要的發展元素。她相信，建設會一步步完成，未來將會是持續進步、持續建設的十年。

蔡英文也指出，是民進黨立委鄭運鵬協助機捷通車，並爭取到中央補助，讓桃園推動鐵路地下化，大幅減少將近600億元的負擔。她說，鄭運鵬不僅全力協助桃園的建設，也用心規劃首都圈的發展，「最近，鄭運鵬提出1200首都通的想法，讓首都圈內的交通工具，包括機捷的捷運系統、跟火車、國道客運、公車、YouBike，都能連結起來，一票用到底，對通勤的朋友來說更方便」。

對此，同是桃園市長候選人的鄭運鵬表示，他對桃園市有很好的三心六線捷運規劃，過去自己和鄭文燦一人在市政府、一人在立法院互相的合作，突破了包含鐵路地下化、航空城、機場捷運無法通車的困難，也讓機場捷運正式延伸進入中壢。

鄭運鵬表示，這樣有合作的、有信任感的團隊，以及和市民朋友互相協助支援獲得信任度的團隊，相信這才符合下一階段桃園市民朋友的期待，也相信市民看到桃園的改變絕對不會想要走回頭路，讓他和鄭文燦一棒接一棒。

鄭運鵬指出，桃園捷運建設推動的同時，他也和基北北桃市長候選人共同提出了首都圈1200通勤月票方案，把台鐵和國道客運納進來，才是北台灣首都圈的真實生活樣貌，這樣的便捷度也促進首都生活圈的整合，而且中央和地方一起投資通勤月票絕對是值得的，不僅可以節能減碳、減少私人運具和降低交通阻塞，也讓通勤族更方便、更省錢。

他說，相信在蔡英文、行政院長蘇貞昌和鄭文燦的支持下，1200通勤票一定能夠很快完成整合並推出，發揮桃園交通建設的最大效益。

▼總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬22日一同視察「桃園機場捷運延伸線A22站」。（圖／總統府提供）

