國民黨爆民進黨地方集資10億　用假賭盤影響桃園選情

▲國民黨下午舉行 「倒數關鍵時刻！反民進黨五大奧步！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉投票倒數四天，各地奧步風聲不斷，國民黨文傳會主委洪孟楷和桃園市議員候選人凌濤今（22）日召開「倒數關鍵時刻！反民進黨五大奧步！」記者會。國民黨指出，本次選舉選風可說是中華民國選舉史上最惡劣，呼籲選舉是選賢與能，應比好的政見，而非抹黑造謠，呼籲全民積極監督民進黨最新的五大奧步。

凌濤指出，地方盛傳之五大奧步包括桃園傳出賭盤介入選舉，疑似有地方人士集資10億元，押鄭運鵬贏的人可以大賺1賠4，這種用假賭盤影響選情的做法，是假賭盤還是真賄選？無論賭盤或是賄選，都是嚴重犯法行為，請檢調盡速調查。

此外，凌濤也表示，週刊22日以子虛烏有的方式，離間黨內團結情感，黨內目前完全沒討論2024總統選舉，週刊卻自行開始討論，要不是民進黨自己放話給週刊寫，就是週刊配合民進黨的選戰節奏，意圖讓國民黨軍心浮動。國民黨要正告週刊、正告民進黨，這種奧步影響不了國民黨全黨上下拚2022勝選的團結氣勢，也影響不了國民黨為人民拚好日子的決心，奧步到最後會被選民一一看穿。

而針對台積電龍潭投資案，凌濤表示，此案連用地取得都還在未定之天，民進黨竟為了選情洩密台積電未來先進製程開發方向，何況明明台積電三奈米廠確定到美國，台積電卻沒證實一奈米要到龍潭，是不是因為鄭文燦跟鄭運鵬暴露台積電設廠資訊，使得台積電無法到桃園設廠？這是民進黨奧步需要思考的後果。

凌濤指出，民進黨更「情緒勒索」人民，蔡英文總統高呼「1126給世界一個正確訊息」來恐嚇人民，難道兩岸會因此產生衝突？為何不問問以「中國台灣」名義到大陸跟中共三大電信業者做生意賺人民幣的鄭運鵬，難道這就是民進黨要給世界的訊息嗎？還有黑函偽造文書事件，重重踩到人民善良道德底線，桃園傳出實體黑函塞信箱，這已是30年前老招，令人不齒，還有網路黑函，如臉書粉專「無良公關公司」偽造「找狗仔跟拍陳時中」假文件之簽名，不僅違反法律更違反道德，難道這就是民進黨選舉最後的奧步手段？

洪孟楷表示，地下賭盤如此猖獗，檢調是否應盡速展開調查？不要讓惡劣選風與地下賭盤影響選舉結果。此外，過去常說「見縫插針」，週刊報導卻連真正的「縫」都沒有，完全是憑空捏造，他要以黨部身分對報導之媒體嚴正抗議。沒有2022就沒有2024，國民黨此刻為2022勝選上下團結一心，想的是如何為人民拚好日子，呼籲媒體別再捏造子虛烏有之報導。

洪孟楷並代表國民黨在關鍵選前提出三大要求，首先，總統、副總統、行政院長等人，肩負國家重責，不是選舉優先，別讓輔選行程造成基層員警過勞負擔；第二，九合一結果關係到地方發展，拒絕任何奧步橫行！全民監督！大家都是最強隊友；第三，檢調不能有黨派！只能有正義！要求針對地方選舉歪風即刻調查、佈線、嚇阻。