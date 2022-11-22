他澳洲回台讚「高雄變漂亮了」　曝深藍未婚妻竟表態要投邁

▲高雄大港橋。（圖／翻攝高雄旅遊網官網）

記者賴文萱／高雄報導

選戰最後關頭，高雄市長陳其邁今（22）日持續展開密集地毯式車隊掃街拜票，親自向市民請託催票，喊話「你的一票不僅是決定未來，更重要的是能夠共同推動我們城市大進步！」競選團隊陸空戰齊發，透過車隊掃街網路直播加強宣傳，其中，有網友就留言，5月從澳洲回到高雄，發現「高雄變漂亮了」，連原本立場深藍的未婚妻這次也表態要投陳其邁。

陳其邁今在立法委員許智傑、議員林智鴻、陳慧文、張漢忠還有候選人蘇致榮陪同下，到高雄市人口最多的行政區鳳山車掃拜票。他感謝在車掃沿途中，站出來給予支持的朋友，更再度向所有的高雄市民請託，11月26日一定要返鄉投票，「因為你的一票不僅是決定未來，更重要的是能夠共同推動我們城市大進步！」。

▲▼陳其邁鳳山車隊掃街，沿路獲得支持者熱烈歡迎。（圖／記者賴文萱翻攝）

他也在車上感性喊話，「讓我們告別對立，一起團結邁向未來。高雄要勇往直前更需要團結，未來施政上不分黨派，大家不分藍綠、團結一致，讓高雄更好。」

競選團隊陸空戰齊發，車掃搭配直播，抓緊每個機會拜票。其中，就有網友留言分享，他5月從澳洲回到高雄之後，發現高雄進步很多，大讚「高雄變漂亮了。」更指出選舉隔天就是他的婚禮，「原本立場深藍的未婚妻這次也表態要投陳其邁。」

▼陳其邁競選團隊陸空戰齊發，獲得支持者熱烈留言分享催票。（圖／記者賴文萱翻攝）

也有女網友說，先生家人都是偏藍，原本在家不談政治，但這次真心覺得「不投邁邁，說不過去，因此拜託先生，要投給四號！」有支持者也感性表示，「乾媽原本也是深藍，但現在決定要投邁邁市長。我聽了也都替市長鼻酸感動！」

▼陳其邁競選團隊陸空戰齊發，獲得支持者熱烈留言分享催票。（圖／記者賴文萱翻攝）

不少支持者已經養成線上「追車掃」直播的習慣，也全力響應催票！有人興奮表示，早就買好機票，要回高雄投票，也有支持者強調「10月就已經買好車票了！」更釣出許多人分享，親朋好友已經準備好從紐西蘭、美國、泰國等地，特地從海外飛回高雄，就是為了投票力挺陳其邁連任。

▲▼陳其邁車掃展現高人氣，支持者熱情迎接。（圖／記者賴文萱翻攝）