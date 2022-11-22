終結藍綠「讓國旗飄揚南京」　南投縣長候選人再端超狂政見

▲南投縣選舉委員會舉辦第二場縣長候選人政見發表會。（圖／許淑華競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長候選人第二場政見發表會於21日晚間舉行，民進黨蔡培會、國民黨許淑華和無黨籍王永慶都出席參加；發言順位排第一的王永慶延續首場的論述，喊出「終結藍綠、撼動南投」口號，誓言清廉執政、根除藍綠惡鬥的政治陋習，並慨談政見，包括主張台灣遷都南投中興新村、打造南投成為三民主義的模範縣，讓中華民國國旗再度於南京飄揚。

王永慶指出，自己在南投住了60年、過去大環境很好、很溫和，選風也很清明；但國民黨主政南投17年來，人口嚴重流失，以前有50幾萬、現在剩48萬，就因為南投財政已經很貧瘠（窮）了，卻是貪官汙吏橫行，連最起碼的風災工程都在收回扣，「這在古代要誅九族啊！」「讓這兩黨搞一下，攏害去（全完蛋）！」

王永慶批評，2大黨一場造勢活動下來就要4、500萬，而他不但沒有政黨奧援、競選總部至今還沒成立，連所佩戴的口罩都是法輪功團體捐給他的；但他表示競總成立時間就在「11月26號晚上8點」，主任委員、總幹事就是南投全縣的公民，「因為他們是我的頭家（老闆）！」他說能夠參選至今，要感謝上天和南投人給予機會，很多鄉親都說他勇氣可嘉，連一向挺藍的信義、仁愛2原民鄉都很多人改支持他，「我的票已經超過當選門檻！」

▲南投縣長無黨籍候選人王永慶。（圖／翻攝「南投縣選舉委員會」Youtube頻道）

王永慶強調自己沒派系、包袱、利益掛勾、當選後也會一個人上下班，「南投縣太多弊病了！需要改革！」主張社會福利、教育都要做，政風人事要清廉、未來南投縣政府所有一級主管全由內部升遷，縣府遷駐中興新村省府大樓等。

「如果今天總統府能遷駐中興新村，早就物超所值了！」王永慶認為蔡培慧在行政院中辦執行長任內，雖然為中興新村爭取很多資源和建設，卻沒有考量到那是新總統府的預定地，所幸與許淑華同黨的縣長林明溱將中興新村房舍維持法定文化景觀保留區，「如果全拆掉就昏倒了，反攻大陸就無望了！」

他承諾用2屆8年縣長任期，把南投建設為中華民國三民主義的模範縣，再把經驗帶回中國大陸、卸任後會把國旗帶回南京。