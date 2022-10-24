新竹市立馬偕兒童醫院11月營運　阿嬤帶亡孫女照片落淚了

▲陳章賢代理市長、黃阿嬤、黃阿公參觀馬偕兒童醫院兒童醫療設備。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府自106年與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人簽約，透過BOT方式攜手打造竹竹苗唯一醫學中心級兒童醫院，11月1日將全面展開急、門診及住院服務。兒童醫院營運前夕，新竹市代理市長陳章賢特別邀請市民黃阿嬤、黃阿公一同開箱兒童醫院，感受處處以孩子為中心，加入童趣、友善元素，實現市府團隊打造「竹竹苗地區專屬兒童醫院」的諾言。

市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。

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黃阿嬤與黃阿公在陳章賢代理市長、新竹市立馬偕兒童醫院楊俊仁院長陪同下，一同參訪兒童醫院空間與一系列專屬兒童醫療設備，包含以四季為主題裝修的二樓門診空間，如同走進童書世界，並引進兒童專屬放射治療儀器，搭配水族館天花板設計燈，以及兒童專屬牙科座椅、兒童專屬X光機等，提供孩童有趣、友善、安心的看診環境，緩解就醫恐懼。

陳章賢表示，新竹市是兒童城市，孩童佔人口比例高，但兒童醫療資源卻相對不足，自前市長林智堅上任後，率沈慧虹前副市長及整個市府團隊積極推動兒童醫院興建，不僅是他推動兒童城市許下的第一個諾言，且是國內第一座由地方政府以BOT方式籌建，更是桃竹竹苗第一座兒童醫院，共創下「三個第一」。

「每個孩子都是家人的心中寶貝。」陳章賢說，市府在104年興建兒童醫院之初，林智堅前市長及沈慧虹前副市長曾多方協調本市醫院，透過兒科聯防政策辦理「小兒科夜間急診整合醫療服務」，提供全年24小時小兒急診醫療服務，之後更經多方努力，新竹馬偕醫院於107年9月起、臺大新竹分院108年9月起皆開始提供「每日全時段兒科急診不打烊」服務。

此外，市府團隊也致力兒童醫院興建，攜手馬偕團隊共同守護孩童健康，盼讓遺憾不再發生，竹竹苗孩童都能平安健康成長。

「丸子，阿嬤幫你完成大愛了！」黃阿嬤特別拿出隨身攜帶的「丸子」照片與陳章賢代理市長分享，她眼眶泛淚地說，兒童醫院從規劃、興建到落成，自己都受邀參與其中，如今即將正式營運，「心情非常感動、很了不起！」，特別要感謝市府與馬偕醫院團隊完成他們心願，「這是給孫女最好的安慰」。

「她是我第一個孫女，也是我一手帶大，情況來得太突然…」黃阿嬤回憶當時，人明明是走路去掛急診，住院幾天卻進了加護病房、被判定全身器官衰竭，「全身插管、牙齒也斷了好幾根，看了心很痛」，期望馬偕兒童醫院完成後，未來孩子都能獲得最好的醫療照護品質。

新竹市衛生局長吳欣席表示，新竹市立馬偕兒童醫院提供24小時兒科醫師駐診，並結合產科打造一條龍婦幼醫療及早療中心、兒童癌症醫療、骨髓移植中心等，提供孩童完善醫療服務，未來總病床400床，將採逐步開放，並設置33科診療科別，提升在地兒童急重難罕症醫療品質，讓大新竹孩子不必再奔波求診。

衛生局說明，市府攜手馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，院內除有專屬兒童醫療設備，更融合各式童趣，營造溫馨歡樂就醫環境，讓兒童醫院不只是醫院，更成為守護孩子健康的「諾亞方舟」，將於11月1日正式營運，全面展開急診、門診及住院服務。