竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

▲10月14日起加開巨城施打站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市代理市長陳章賢宣布，今（11）日起開放莫德納次世代疫苗擴大至18歲以上民眾作為追加劑（第3、4、5劑）使用，除可至本市合約院所預約接種，三區衛生所每周一至周五上午9時至11時也開放隨到隨打；另，本週五及連續三週六下午2點至5點，特別加開「巨城施打站」隨到隨打，提供18歲以上已完成基礎劑的民眾於間隔三個月後接種莫德納次世代、65歲以上民眾接種流感疫苗。

陳章賢表示，考量國內防疫政策及邊境管制逐步開放，且數據顯示年輕族群感染率較高，為保障年輕族群健康，即日起開放施打第三階段莫德納次世代疫苗，滿18歲以上民眾皆可接種，鼓勵符合資格民眾儘速前往接種，守護自己與家人的健康！

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他說，三區衛生所也已開放接種莫德納次世代疫苗，截至今日上午11時，東區衛生所接種170人、北區衛生所接種91人、香山衛生所接種50人，提醒民眾接種前務必確認與上次接種間隔12週（84天）以上，如為曾確診者則須間隔確診日期3個月以上。

另，考量學生及上班族方便性，10月14日（五）、10月15日（六）、10月22日（六）、10月29日（六），下午2時至5時也於巨城購物中心B1中庭，加開莫德納次世代疫苗及流感疫苗施打站，提供18歲以上民眾接種莫德納次世代、65歲以上長輩接種流感疫苗，採免預約、隨到隨打，提醒市民朋友前往接種務必攜帶健保卡及小黃卡。

衛生局指出，今年公費流感疫苗為四價並且分兩階段施打，第一階段已於10月1日開打，開放10大類對象優先施打（https://reurl.cc/8paMRd），第二階段自11月1日起開放，呼籲符合資格者踴躍施打，可避免感染時發生重症，同時提升群體保護力，本市也已開放5家醫院、67家診所隨到隨打。

衛生局說明，本市三區衛生所也提供莫德納次世代疫苗、流感疫苗接種，每周一至周五上午9時至11時，採免預約、隨到隨打；本市莫德納次世代疫苗合約醫療院所接種時段資訊則請參考（https://reurl.cc/D3obnd），提醒務必事先電話預約再行前往，建議可提前一周預約下周施打時段，民眾如有任何防疫疑問可撥打1922防疫專線、衛生局防疫專線03-5320900洽詢。