　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆2學生「三度跳台鐵軌道」折返跑！女同學錄影狂笑　下場慘了

▲兩位男學生跳到軌道上。（圖／翻攝自臉書／百福社區好厝邊）

▲兩位男學生跳到軌道上。（圖／翻攝自臉書／百福社區好厝邊）

記者周亭瑋／綜合報導

基隆一名網友19日在百福車站目擊，有兩位男生三度從月台跳下軌道，而一旁的朋友並未阻止，還邊笑邊拿手機錄影，脫序的舉動讓她超傻眼，而網友們也紛紛幫高調，希望相關單位能調監視器，並通知校方進行輔導處理。

網友19日在「百福社區好厝邊」發文提到，當晚10時許，在百福車站有幾位學生聚集，突然有人跳下月台跑到對面的月台，接著又穿越軌道跑回來。

她表示，「當後面路人一陣傻眼的時候，又有2個男生三度跳下軌道，他們的朋友邊笑邊拿手機在拍攝，大約一行6個人，難道就沒有一個人知道這是危險的事嗎？當時太傻眼了，沒想到要喝斥他們。」

原po強調，「這一點都不好玩，跳下去是會被罰1萬到5萬元的，他們應該不知道。我也有告知車站服務台人員，但我知道他也不能怎麽樣，畢竟他們走在我們前面很多，也追不回來了。」

對此，網友們紛紛回應，「一群猴子！無聊當有趣」、「沒什麼值得可憐的！不想活也不要讓乘客跟著你受傷」、「直接開罰就知道不行啦，勸導是沒用的」、「太危險了！需要再教育」；同時，不少人也標記基隆百福派出所，不過有網友吐槽，「鐵路歸鐵路局跟鐵路警察管，動動腦子，派出所處理你們就夠忙了，還要管鐵路，哪像你們吃飽太閒什麼都管。」

另外，根據《鐵路法》，擅闖台鐵軌道者，可處1萬元至5萬元罰鍰；若因此釀成意外，則涉及刑法，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下的罰金。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／北市活埋現場曝！水泥板突崩裂　他墜2m深土方身亡
快訊／柯賜海猝逝　相驗死因曝光
汪小菲再轟小S「非法用藥」　暴怒嗆：再逼逼就檢舉妳
男粉喊「大贏陳紫渝」！　正妹鎮代慌了：拜託別拿我跟她比
快訊／又有NBA冠軍好手來台！　加盟PLG領航猿
女駕駛聽「叩叩聲」以為壓到塑膠…油門一踩輾死人
朴敏英來台灣了！想逛夜市吃美食　黃子佼推薦「去這裡」
林忠正／金管會幫壽險業做假帳　公然護航財團發橫財
汪小菲400萬帳單曝光大S豪宅開銷　百萬年薪只夠付管理+水電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市活埋現場曝！水泥板突崩裂釀禍　他墜2m深土方送醫亡

柯賜海死因曝！晚年淒涼「以車為家」...胞姊庭後鞠躬致謝

基隆2學生「三度跳台鐵軌道」折返跑！女同學錄影狂笑　下場慘了

照片曝！9人登合歡東峰疑砍高山杜鵑升火炊食　紮營遛狗遭驅離

新北市長選前之夜都在「板車」　路程相距僅1分鐘…交管看這裡

隱形殺手焦黑畫面曝！台南吊車司機遇1.14萬伏感電　性命垂危

快訊／基隆「最美看海平台」驚傳女子落水　救起已無呼吸心跳

女保險員終結8年不倫戀！人夫月打15通電話+69封簡訊糾纏挨告

候選人買票遭聲押！PO文打臉檢察官「無保請回」　結果被起訴了

「禰豆子」成毒咖啡包裝！竹聯幫信堂販毒　大哥還擄人凌虐整晚

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

觀光客遇強風變「在地人」　正港澎湖人→愜意坐穩穩

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

快訊／北市活埋現場曝！水泥板突崩裂釀禍　他墜2m深土方送醫亡

柯賜海死因曝！晚年淒涼「以車為家」...胞姊庭後鞠躬致謝

基隆2學生「三度跳台鐵軌道」折返跑！女同學錄影狂笑　下場慘了

照片曝！9人登合歡東峰疑砍高山杜鵑升火炊食　紮營遛狗遭驅離

新北市長選前之夜都在「板車」　路程相距僅1分鐘…交管看這裡

隱形殺手焦黑畫面曝！台南吊車司機遇1.14萬伏感電　性命垂危

快訊／基隆「最美看海平台」驚傳女子落水　救起已無呼吸心跳

女保險員終結8年不倫戀！人夫月打15通電話+69封簡訊糾纏挨告

候選人買票遭聲押！PO文打臉檢察官「無保請回」　結果被起訴了

「禰豆子」成毒咖啡包裝！竹聯幫信堂販毒　大哥還擄人凌虐整晚

邊牧水坑中「半坐半趴」定格不動　媽尷尬：不小心叫出聲害牠為難

快訊／北市活埋現場曝！水泥板突崩裂釀禍　他墜2m深土方送醫亡

家裡的魚離奇消失　她看Google街景「揪出憨臉小偷」笑噴：難怪！

柯賜海死因曝！晚年淒涼「以車為家」...胞姊庭後鞠躬致謝

台南正綠軍大團結　黃偉哲車隊安南區掃街力拚連任

「新年式LEXUS LS」導入NX新世代車艙！折合新台幣242萬

傳特斯拉、福特向台積電擴大下單　經長：車用晶片成長機會大

五月天阿信同框籃網球星西蒙斯後　他大爆發猛砍22分8籃板

汪小菲再轟小S「吃安眠藥直播」　暴怒嗆聲：再逼逼就檢舉妳　

快訊／印尼規模5.6地震近20死300傷　雅加達震感強烈

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

陳屍「家」中！柯賜海昨跌倒2次　今發現已屍僵

快訊／國3「9車連環撞」　紫爆回堵2公里

孝子疑失足墜崖亡　部落族人悲痛鳴槍告慰

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

即／汪小菲沒給大S生活費慘了　北院已核發扣押命令

紅斑馬為賴清德車隊「路肩殺出」　黑車急煞險撞

柯賜海曾閃婚「台塑林志玲」　超猛情史曝光！

柯賜海晚年變蝸居族　全部家當塞廂型車

獨／出院了！被撞準新娘相隔172天終於回家

即／新店區建國路市場火警　現場黑煙狂竄

11車國3連環撞影片曝　保時捷、賓士都遭殃

更多熱門

相關新聞

即／基隆海洋廣場女子落水　救起已無呼吸心跳

即／基隆海洋廣場女子落水　救起已無呼吸心跳

基隆港海洋廣場旁今（21日）下午2時許有民眾落水，在海面上載浮載沉。警消獲報趕抵現場，發現女子趴在水面上，立刻跳入海中將她拉起，女子被救起時無呼吸心跳，緊急送往部立基隆醫院急救。

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

北台灣「房價窪地」站上初升段　房貸負擔率仍是全台最低

北台灣「房價窪地」站上初升段　房貸負擔率仍是全台最低

基隆專責病房空床率66.7%　完整接種疫苗提升防護力

基隆專責病房空床率66.7%　完整接種疫苗提升防護力

噪音害失眠　基隆男殺鄰「跳海逃亡」

噪音害失眠　基隆男殺鄰「跳海逃亡」

關鍵字：

百福車站軌道跳軌基隆屁孩

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

張蘭不忍了「爆出來她真的粉身碎骨」

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面