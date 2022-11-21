基隆2學生「三度跳台鐵軌道」折返跑！女同學錄影狂笑　下場慘了

▲兩位男學生跳到軌道上。（圖／翻攝自臉書／百福社區好厝邊）

記者周亭瑋／綜合報導

基隆一名網友19日在百福車站目擊，有兩位男生三度從月台跳下軌道，而一旁的朋友並未阻止，還邊笑邊拿手機錄影，脫序的舉動讓她超傻眼，而網友們也紛紛幫高調，希望相關單位能調監視器，並通知校方進行輔導處理。

網友19日在「百福社區好厝邊」發文提到，當晚10時許，在百福車站有幾位學生聚集，突然有人跳下月台跑到對面的月台，接著又穿越軌道跑回來。

她表示，「當後面路人一陣傻眼的時候，又有2個男生三度跳下軌道，他們的朋友邊笑邊拿手機在拍攝，大約一行6個人，難道就沒有一個人知道這是危險的事嗎？當時太傻眼了，沒想到要喝斥他們。」

原po強調，「這一點都不好玩，跳下去是會被罰1萬到5萬元的，他們應該不知道。我也有告知車站服務台人員，但我知道他也不能怎麽樣，畢竟他們走在我們前面很多，也追不回來了。」

對此，網友們紛紛回應，「一群猴子！無聊當有趣」、「沒什麼值得可憐的！不想活也不要讓乘客跟著你受傷」、「直接開罰就知道不行啦，勸導是沒用的」、「太危險了！需要再教育」；同時，不少人也標記基隆百福派出所，不過有網友吐槽，「鐵路歸鐵路局跟鐵路警察管，動動腦子，派出所處理你們就夠忙了，還要管鐵路，哪像你們吃飽太閒什麼都管。」

另外，根據《鐵路法》，擅闖台鐵軌道者，可處1萬元至5萬元罰鍰；若因此釀成意外，則涉及刑法，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下的罰金。

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