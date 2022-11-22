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高虹安深陷助理費爭議　韓璟分享「傲嬌老闆」鄭運鵬貼心小故事

▲▼民主進步黨主席暨總統蔡英文今（10）日晚間，前往桃園市觀音區，出席「進步不回頭－團結勝選晚會　大園、觀音、新屋聯合後援會成立大會」，為3號桃園市長候選人鄭運鵬站台。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲民主進步黨主席暨總統蔡英文日前前往桃園市觀音區，出席「進步不回頭－團結勝選晚會　大園、觀音、新屋聯合後援會成立大會」，為3號桃園市長候選人鄭運鵬站台。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日飽受助理費爭議，還有諸多前助理接連跳出來爆料。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的知名助理韓璟最近也透過臉書分享自己跟「老闆」的互動，揭露鄭運鵬私下「傲嬌」的模樣，還分享了一段鄭運鵬的貼心小故事。

韓璟最近常常透過臉書發文，分享自己跟老闆鄭運鵬互動的小故事，這在高虹安近來被前助理跳出來指控小金庫事件之際，有意凸顯鄭運鵬私下的為人。她21日透過臉書分享三張對話截圖，群組名稱是「狡兔鼠窟」，鄭運鵬留言說，「對了，為什麼你們把我寫得好像沒人認識一樣」；而帳號「兔崽子」回覆「要給不認識你的人看的呀」，韓璟則回「你以為你很有名嗎？（欸不是）」。鄭運鵬自信地說，自己明明戰功彪炳，「不然怎麼征戰20年，怎麼擔任超級幹事長」。

接著，兔崽子回，「他們又不知道你私下的為人」，韓璟也說，「可是你都不說你幹了什麼，大家只記得鋼彈、舅舅、被助理罵」；鄭運鵬則說，「不說都這麼棒了，說了還得了」；兔崽子說，「要說服別人才知道你棒棒啊，不然只有我們知道而已」，韓璟搭腔「對啊，自己講誰信」。

鄭運鵬則開始跳針回覆，「我覺得你們很奇怪」、「你最奇怪」、「你們超級奇怪」、「世界奇怪」、「無敵奇怪」；兔崽子回覆「你才奇怪，你全家都奇怪」；韓璟則丟了一個翻白眼的圖片。對此，韓璟把這幾段對話截圖分享在臉書且配文表示，鄭運鵬明明就有被鼓勵到，還在那邊傲嬌，「你才最奇怪」。

▼鄭運鵬知名助理韓璟分享老闆私下傲嬌的模樣，以及一段貼心的小故事。（圖／韓璟臉書）

▲▼鄭運鵬知名助理韓璟分享老闆私下傲嬌的模樣，以及一段貼心的小故事。（圖／韓璟臉書）

此外，韓璟還分享一段鄭運鵬的的貼心小故事。她說，去年唐吉軻德在西門町開幕，當時光是要擠進去，就是一場殘酷的試煉，3月底的時候，鄭運鵬跟主任路過，鄭運鵬主動問韓璟有沒有什麼想要買的，他可以幫忙買。韓璟說，「我想要水蜜桃紅茶」；鄭運鵬回，「什麼是水蜜桃紅茶？」；韓璟說，「就，水蜜桃紅茶，但也不一定買得到啦」；鄭運鵬還調皮地說，「就算我有看到也不會買給你」；韓璟則說，「那你問我幹嘛」。

韓璟說，過了10分鐘，鄭運鵬回覆「沒有，賣完了（指水蜜桃紅茶）」；不過，這段對話之後，過了一個月的4月底，鄭運鵬問韓璟進辦公室了沒，韓璟說「還沒有，還在外面跑，怎？」、「你偷放了什麼在我桌上嗎？」，鄭運鵬僅回了一個「喔」。韓璟則在臉書分享一張照片，是鄭運鵬買的水蜜桃紅茶，還附上一張字條寫「算你好運」，這讓韓璟直呼「喔喔喔喔！竟然是水蜜桃紅茶」。

▼鄭運鵬知名助理韓璟分享老闆私下傲嬌的模樣，以及一段貼心的小故事。（圖／韓璟臉書）

▲▼鄭運鵬知名助理韓璟分享老闆私下傲嬌的模樣，以及一段貼心的小故事。（圖／韓璟臉書）

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